Mandag 11. juli 2022 kl: 09:23

Af: Redaktionen Samlet antal love, bekendtgørelser mv., der giver adgang til tvangsindgreb uden retskendelse. (Kilde og grafik: Tænketanken Justitia)Grundlovens paragraf 72 beskytter boligens ukrænkelighed ved at kræve en dommerkendelse forud for myndigheders adgang til privat ejendom, “hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse”.Også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention's artikel 8 beskytter boligens ukrænkelighed.Hos tænketanken Justitia forklarer man, at det med andre ord betyder, at myndighederne ikke kan tiltvinge sig adgang til privat ejendom - det gælder også erhvervslivets private ejendom - uden enten en forudgående retskendelse eller en særlig lov, som giver myndighederne den ret uden at have en forudgående retskendelse.Tænketanken Justitia har gennemført en analyse med titlen “Myndighedskontrol uden retskendelse”, som viser, at netop antallet af særlige love, som giver myndighederne ret til at kontrollere borgernes private ejendom uden retskendelse, er i stigning.I perioden 2009-2022 er antallet steget med 26 procent, så der i dag er 283 love og andre bestemmelser, som giver myndighederne den ret. Samtidig viser analysen en tendens, at der nu indføres flere kontrolbestemmelser uden retskendelse, end med, og at det ofte sker uden særlig begrundelse. Stigningen sker på trods af, at der i 2018 blev nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som netop skulle gennemgå og vurdere nødvendigheden af det stigende antal bestemmelser uden retskendelse.- Det bør bekymre i en retsstat som Danmark, at myndighedskontroller uden forudgående retskendelse nu ser ud til at være reglen og ikke undtagelsen. Det forringer retssikkerheden og udhuler grundlovens bestemmelse. Man skal ikke forveksle det her med, at man som borger og virksomhed skal have mulighed for at unddrage sig kontrol, hvis der er mistanke om ulovligheder. For i de tilfælde vil myndighederne netop kunne få en retskendelse hos domstolene. Den tendens, vi ser nu, er, at myndighederne overtager domstolenes rolle - og det er ikke sundt i en retsstat, siger Henrik Rothe, som har ledet projektet i Justitia.Anbefaler forudgående retskendelse eller tungtvejende argumenterJustitia anbefaler derfor blandt andet, at der i retssikkerhedsloven som udgangspunkt indføres krav om forudgående retskendelse - og i hvert fald tungtvejende grunde, hvis princippet fraviges. Samtidig efterlyser Justitia en opfølgning på det arbejde, som blev sat i gang i 2018.- Når man nedsætter en arbejdsgruppe, som på baggrund af en kritik af den manglende retssikkerhed på området skal se på, hvordan man kan rette op, så er det jo næsten paradoksalt, at det er gået den modsatte vej, siger Henrik Rothe og fortsætter:- Det er ikke længe siden, at netop manglende forudgående retskendelse, på foranledning af Venstre, blev taget ud af et lovforslag om kontrol på transportområdet. Jeg håber, det er et udtryk for fornyet fokus på området.





