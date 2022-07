Hadsund-firma får 560 super-heste

Torsdag 7. juli 2022 kl: 10:55

Om den nye tre-akslede Scania 560 R Super:

Specifikationerne på den nye 560 R er optimeret med henblik på bedst mulige brændstoføkonomi. Den seks-cylindrede 12,7 liters rækkemotor yder 560 hk ved1.800 omdr. pr. minut, mens drejningsmomentet topper med 2.800 Nm mellem 900 og 1.400 omdr. pr. minut. Gearkassen er Scania's seneste 14-trins Opticruise-gearkasse med integrerede krybe- og overgear med et gearspænd fra 20,8:1 i laveste krybegear til 0,78:1 i overgear. Drivlinen med et enkeltreduceret bagtøj med en hurtig udveksling på 2,35:1.

Den nye Scania er fabriksopbygget med blandt andet flytbar skammel, originale sideskørter, 480 liter brændstoftank og 76 liter AdBlue-tank. Stiholt i Aalborg har suppleret opbygningen med heldækkende alu-dørk foran skamlen, ekstra 235 liter brændstoftank, høje skabe bag førerhuset, åbne skuffer mellem træk- og bogieakslerne til kæder og andet surringsgrej, beskyttelsesbjælker foran og bag skamlen, snekædeophæng og masser af arbejdslys.

Førerhuset er eksempelvis forsynet med Premium fører- og passagerstol, læderpakke med sort læder på sæder, rat, gulv, dørsider med mere, stor Premium Infotainment-pakke med 7-tommer farveskærm, 4x20 W musikanlæg og integreret navigation, kaffemaskine og mikrobølge-ovn, ekstra 6 kW motor- og kabinevarmer, stor lyspakke med LED for-, sidemarkerings- og baglygter.

Bilen er leveret af Stiholts lastbilsælger Dennis Andersen fra Aalborg-afdelingen sammen med en fem-årig service- og reparationsaftale med udvidet drivlinedækning.

Af: Redaktionen - Jeg har selv testet den nye Scania 560 R op imod en tilsvarende trækker af et andet mærke, og jeg må indrømme, at jeg blev imponeret. Scania’en gik ca. 4,7 km/l på testturen imod ca. 3,3 km/l for det andet mærke (målt på bilernes computer), og det var vel at mærke på samme strækning, med samme trailer og med samme læs, det vil sige helt ens forhold, siger Morten Dalgaard Andersen.Morten Dalgaard Andersen driver KA Transport & Montage i Hadsund, som blev etableret af hans far, Kjeld Andersen, der stadig er aktiv i firmaet. Morten Dalgaard Andersen, der har været vognmand siden 1994, overtog vognmandsforretningen i 2003 via et hurtigt generationsskifte, og virksomheden råder i dag over ni lastbiler, heraf tre trækkere og seks kranbiler. KA Transport & Montage har specialiseret i transport og montering af blandt andet stålkonstruktioner samt specialtransport i Danmark og det øvrige Norden. Arbejdsdelingen er, at trækkerne kører stålkonstruktionerne frem fra producenten til byggepladserne, og kranbilerne hejser dem på plads. Og det er netop transport af stålkonstruktioner, som chauffør Frede Kjældmand får som hovedopgave i den nye 560 R.- Frede Kjældmand er lidt af en Scania-mand, så han blev rigtig glad, da jeg tilbød ham at blive fast mand på den nye Scania. Han har kun kørt hos os i tre måneder, hvor han har kørt i en trækker af andet mærke. Vi har helt styr på dieselregnskabet for hver enkelt bil, så nu bliver det spændende at se, hvordan den nye Scania 560 R præsterer under virkelige forhold i forhold til Frede Kjældmands tidligere bil, siger Morten Dalgaard Andersen.