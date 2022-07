Politiet er med ved Tall Ships Races på havnen i Esbjerg

Onsdag 6. juli 2022 kl: 10:03

Af: Redaktionen De mange mennesker på havnen i fire dage kan give nogle trafikale udfordringer i byen, især når det gælder parkering.Det vil fra torsdag til og med søndag være gratis at parkere på Skibhøj, Velbækvej i Esbjerg, hvorfra der kører gratis shuttlebusser til Esbjerg Havn.Til de tohjulede er der gjort 1.000 cykelparkeringspladser klar ved Adgangsvejen, Britanniavej og Trafikhavnskaj på græsarealet bag InterCargo.Politiet har under arrangementet etableret en midlertidig politistation på D LauritzensvejInteresserede kan se mere om The Tall Ships Races 2022









The Tall Ships Races 2022 slutter i Aalborg i dagene 4. til 7. august.









