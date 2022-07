Elbiler skaber travlhed på erhvervsskolerne

Fredag 1. juli 2022 kl: 11:56

Blandt de første på markedet



Tiltrækker de bedste mekanikere



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En rundringning til landets fire største skoler indenfor efteruddannelse af mekanikere i el- og hybridbiler viser, at de elektrificerede biler har skabt masser af aktivitet på erhvervsskolerne. El-bilerne har sat gang i en bølge af efteruddannelse blandt landets personvognsmekanikere.- Der er helt klart tale om en trend, der kører på fuld skrue. Efterspørgslen fra befolkningen har gjort, at der er langt flere el-biler på vejene end før, og det gør, at især frie værksteder gerne vil være klar til fremtidens biler, lyder det fra Jan Geertsma, der underviser på AutoVidencenter Fyn, Syddansk Erhvervsskole.- Det er uden sammenligning den mest intense efteruddannelsesbølge inden for vores fag i 15 år, tilføjer Jan Geertsma.Lignende meldinger om høj efteruddannelsesaktivitet indenfor elbiler lyder fra Mercantec i Viborg. EUC Nord i Frederikshavn og TEC i Hvidovre.Ifølge Danmarks Statistik solgte de danske bilforhandlere i 2021 over dobbelt så mange el-drevne biler end året før. Tallet er steget fra 31.900 til 66.600, hvilket svarer til en stigning på 108 procent.Værkstedskæden Euromaster er en af de kæder, der er længst med at efteruddanne sine mekanikere i håndtering af el- og hybridbiler. Indtil videre har 32 af Euromasters medarbejdere været igennem uddannelsesforløbet, og snart følger 14 mere.- Uddannelsen i EV-cars er et fagområde, som mange af vores egne medarbejdere i vores løbende kompetenceafklaring har udtrykt et ønske om at arbejde med. Det flugter rigtigt godt med, at vi som krav har, at der skal være minimum én medarbejder på hvert autoværksted, som har været gennem forløbet, der fungerer som centrets elbilsambassadør og go-to-guy for det øvrige personale, siger Christina Bentzen, der er HR-chef i Euromaster.Efteruddannelsen foregår på Syddansk erhvervsskole og er designet specifikt til Euromasters mekanikere, så kursisterne bliver undervist i netop de kvalikationer, som efterspørges i håndteringen af el-og hybridbiler.- Mekanikerne bliver grundigt uddannet i alt fra service til varmepumper og klimaanlægget i elbilerne. Derudover er det også utrolig vigtigt, at mekanikerne uddannes i det sikkerhedsmæssige aspekt ved håndteringen af eldrevne biler. Der er mange højspændingsledninger og strømforsyninger i en el-bil, som skal håndteres korrekt, siger Jan Geertsma fra Syddansk erhvervsskole.Udover at kunne appellere til el-bilsejere med god service og høj sikkerhed investerer Euromaster også i efteruddannelsen af deres mekanikere af en anden årsag.- Det er vigtigt for Euromaster at investere i personalet. Vi ønsker at tiltrække de bedste mekanikere og med den lave arbejdsløshed på markedet, er det en hård kamp. Efteruddannelse er i høj grad efterspurgt blandt mekanikerne i branchen. Derudover har uddannelsen ikke kun et lærerigt formål. Der er også et socialt aspekt, da vores teknikere igennem forløbet danner netværk på kryds og tværs af vores afdelinger i hele landet, siger Christina Bentzen.Euromaster er ejet af Michelin og er europæisk markedsleder inden for dæk- og dækserviceløsninger til alle typer af køretøjer. Euromaster har afdelinger i 17 lande i Europa med 35 centre i Danmark fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland.