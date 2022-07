Lufthavn ved Limfjorden nåede i juni tæt på 2019-niveau

Fredag 1. juli 2022 kl: 11:35

Af: Redaktionen

I juni i år var syv ud af ti sæder i gennemsnit optaget på indenrigsflyene til København, hvor der var op til 22 daglige afgange. Der var i alt 8.250 flere indenrigsrejsende i juni 2022 end i juni 2019.









- Indenrigstrafikken er fortsat et godt stykke over 2019-niveuaet, og vi forventer, at både Bornholm og København bliver nogle store trækplastre sommeren igennem. Vi følger selvfølgelig situationen omkring SAS tæt disse dage, men som det ser ud nu, bliver vi ikke direkte ramt af en eventuel arbejdsnedlæggelse i forhold til indenrigstrafikken. For chartertrafikken har vi en enkelt ugentlig afgang med SAS til Kreta, men vi ved, at rejsebureauerne er klar til at hjælpe deres kunder bedst muligt, hvis det bliver nødvendigt, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.









Trafiktal for juni 2019-2022 - Aalborg Lufthavn

2019 2020 2021 2022 Indenrigs 70.440 15.935 51.527 78.690 Udenrigs 47.258 1.102 5.263 41.981 Charter 22.282 0 3.418 17.052 I alt 139.980 17.037 60.208 137.723

