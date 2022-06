Biogaslastbil udledte 195 kg CO2 over 3.460 kilometer

Tirsdag 28. juni 2022 kl: 12:29

Iveco's erfarne testkører Jørgen Andreassen kørte 3.460 km. fra København til Trondheim over Haparanda i Sverige til Helsinki og derefter over Stockholm retur til Danmark med en Iveco S-Way LBG.

Iveco's erfarne testkører, Jørgen Andreassen, kørte fra København til Trondheim over Haparanda i Sverige til Helsinki og derefter over Stockholm retur til Danmark. I alt en strækning på 3.460 kilometer i meget forskelligartet terræn, der blev tilbagelagt over fem dage.





- Vi ville teste i praksis, hvor meget vi kunne nedbringe miljøbelastningen ved hjælp af såkaldt eco-friendly driving samt vise, at det er nemt at komme omkring i norden, selvom brændstoftanken indeholder flydende biogas i stedet for diesel, siger Jørgen Andreassen.





Testbilen kørte på LBG - flydende biogas - så CO2-aftrykket var i forvejen reduceret med omkring 95 procent i forhold til en diesellastbil. Turen udledte således blot 195 kg CO2, hvor en tilsvarende diesellastbil ifølge IVECOs beregninger ville have udledt 2.658 kg.





S-WAY’en var udstyret med et forudseende HI Cruise GPS-køresystem, en 12-trins HI-Tronix automatiseret gearkasse samt Iveco Eco Mode Plus, der sikrer maksimal brændstofeffektivitet.







Men trods bilens tekniske hjælpemidler, er chaufførens køreteknik stadig afgørende. Med sin forudseende kørestil og en generel reduktion på ca. 5 km/t af gennemsnitshastigheden sparede Jørgen Andreassen ca. 10 procent i brændstofforbrug på turen.







Et spørgsmål om god stil

Jørgen Andreassens råd er at tilegne sig en kørestil, der er glidende og jævn, hvor man undgår at spilde sit brændstof på hurtige accelerationer. Man bør skifte gear lidt tidligere, end man ellers er tilbøjelig til. Og så skal man holde god afstand til køretøjet foran for at undgå opbremsninger.





- De fleste har nok oplevet chauffører, der kommer udmattede frem og med skuldrene helt oppe om ørene. Det er tegn på, at de gasser for meget op og hele tiden bliver tvunget til at bremse, siger Jørgen Andreassen og fortsætter:







- Hvis man i stedet lægger sig på en jævn fart og holder afstand, er det, som om trafikken forsvinder. Man koncentrerer sig kun om sin egen kørsel.







Høje brændstofpriser

Samlet set er det ifølge Jørgen Andreassen med disse små justeringer realistisk for langt de fleste at nedbringe brændstofforbruget med omkring 10 procent over længere strækninger. En væsentlig reduktion både for miljøet og for økonomien.





På sin tur rundt i Norden så Jørgen Andreassen gang på gang standere, der viste skyhøje brændstofpriser sammenlignet med priserne for et år eller to siden.





Jørgen Andreassen mener, at det aktuelle prisniveau alene nok vil inspirere mange til at forbedre deres kørestil.





- Økonomi er en stærk drivkraft, og jeg er overbevist om, at vi vil se en opblomstring i interessen for eco-friendly driving i hele transportbranchen. Det vil være positivt for trafiksikkerheden og miljøet, siger Jørgen Andreassen.













Fakta om Iveco's ”Nordic Biogas Tour”:

"Nordic Biogas Tour" gik fra København til Trondheim, til Stockholm, til Helsinki og retur til København

Strækning: 3.460 kilometer

Totalvægt: 40 tons

Brændstofforbrug: 916 kg biogas



Iveco har samlet Jørgen Andreassens bedste tips til eco-friendly driving - miljøvenlig kørsel - i en kort film, som kan ses nedenfor.

