Sønderjysk motorvejsrasteplads har fået flere pladser til lastbiler

Tirsdag 28. juni 2022 kl: 11:40

Af: Redaktionen Mandag åbnede de 17 nye parkeringspladser til lastbiler på rasteplads Øster Løgum Vest. (Foto: Vejdirektoratet)Baggrunden for udvidelsen er de senere mange års stigende lastbiltrafik, som har ført til trængsel på rastepladserne langs motorvejsnettet, hvor chaufførerne har fået sværere og sværere ved at finde en ledig parkeringsplads og dermed overholde reglerne om køre- og hviletider.I ”Infrastrukturplan 2035”, som blev vedtaget af et bredt flertal af Folketingets partier, blev der derfor afsat 65 millioner kroner til at udvide ni rastepladser med parkeringspladser til lastbiler. Øster Løgum Vest er med sine 17 nye, store parkeringspladser for lastbiler den første, der står klar.- Der er rift om parkeringspladserne langs statsvejnettet, og derfor er der udpeget ni rastepladser, hvor kapacitet skal udvides. Øster Løgum Vest har nu fået 17 nye pladser til lastbiler og andre køretøjer, og sammen med de kommende udvidelser af de andre rastepladser bliver det snart nemmere for lastbilchauffører at få et velfortjent hvil i det sønderjyske, siger projektleder Charlotte Veiss-Pedersen fra Vejdirektoratet.Indvielsen af de nye parkeringspladser blev markeret af transportordfører Niels Flemming Hansen (K), der klippede den røde snor, inden første lastbil drejede ind på pladsen.De nye parkeringspladser er placeret i forlængelse af den eksisterende lastbilparkering. Der er blevet etableret en helle med belysning i midten, skraldespande, støjvold tilplantet med hjemmehørende arter og et nyt forsinkelsesbassin for regnvand ved indkørslen til rastepladsen.For hvert træ eller anden beplantning, der er blevet fældet for udvidelsen, vil et tilsvarende antal blive plantet på andre af Vejdirektoratets arealer.Inden for det kommende år kan lastbilchauffører se frem til nye parkeringspladser på yderligere fire rastepladser i Jylland, to på Fyn og to på Sjælland. Vejdirektoratet står for arbejdet og forventer at være færdige i foråret 2023.