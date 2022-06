Chauffør fik fængselsstraf for snyd med førerkort

Tirsdag 28. juni 2022 kl: 11:19

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Chaufføren blev idømt 30 dages fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, en bøde på 131.500 kroner og 1 års ubetinget frakendelse af førerretten. Vognmandsvirksomheden blev idømt en bøde på 385.000 kr.Sagen begyndte tirsdag 23. juni 2020, da den nu 61-årige chauffør blev standset ved Rasteplads Hylkedal ved Kolding af en patrulje fra Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi. Under kontrollen fik medarbejderne fra Tungvognscenter Syd mistanke om, at chaufføren havde kørt på sin hustrus førerkort tidligere på morgenen.Efter en længere efterforskning blev der i april 2021 rejst tiltale ved et anklageskrift med 65 forhold. Forholdene vedrørte ikke kun kørsel på hustruens førerkort, men også vognmandens førerkort, og overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Chaufføren og vognmanden har ikke ønsket at udtale sig til politiet.Både chaufføren og vognmandsvirksomheden erkendte sig skyldige i retten.