PtX-produktion på Bornholm er kommet et skridt videre

EFTER STØTTETILDELING:

Fredag 24. juni 2022 kl: 12:39

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Undersøgelsen bliver ledet af Rønne Havn A/S og vil have en række lokale og nationale partnere med i kredsen - eksempelvis Ørsted, Skovgaard Energy, Topsoe, Danfoss Drives, Rambøll, DTU Management, DTU Wind and Energy Systems, Bornholms Energi & Forsyning, Bornholms Regionskommune (BRK) og Gate 21.Parterne skal som udgangspunkt undersøge en række aspekter af Power-to-X-produktion lige fra fremstilling og økonomi til muligheder for tilkobling af elsystem og fjernvarmeanlæg på Bornholm og på tværs af Østersøen.Produktion af grønne Power-to-X-brændstoffer er en helt ny type af industri, som ikke tidligere har været på Bornholm. Derfor vil en del af projektet også undersøge, hvor på øen et anlæg og lager ville kunne placeres.For et år siden satte Rønne Havn A/S gang i konsortiet Bornholm Bunker Hub sammen med otte internationale partnere - blandt andet Ørsted, Topsoe og Molslinjen. Konsortiet arbejder for at gøre Bornholm til en grøn tankstation af grønne brændstoffer til skibe, der sejler i Østersøen.Power-to-X-undersøgelsen er en naturlig forlængelse af arbejdet med Bornholm Bunker Hub, og den vil derfor undersøge, hvor store mængder af grønt brændstof, der vil kunne afsættes på Bornholm, samt om nogle af brændstofferne kan afsættes til tung landtransport og industrien på øen.Power-to-X-undersøgelsen forventes gennemført i løbet af et år og vil munde ud i en business case. Undersøgelsen er en opfølgning på Vækstteam Bornholms anbefalinger fra foråret 2021, som blandt andet anbefalede at Bornholm skulle være Østersøens grønne transporthub og projektet gennemføres som en del af erhvervsfyrtårnet, der skal gøre Bornholm til Østersøens centrum for grøn energi.