Posten i Norge kører gods i Stavanger med svensk el-lastbil

Tirsdag 21. juni 2022 kl: 12:13

Fakta om el-lastbilen:

Tre-akslet Scania P 230 B6x2*4NB med løftbar bogie

Tilladt totalvægt: 28.000 kg

Nyttelast: 15 ton

Specialbygget åbent lad på 6,88 meter

Rækkevidde: Ca 200 kilometer i varieret kørsel

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye batteri-elektriske lastbil i Bring's flåde er en tre-akslet 28 tons Scania opbygget med et særligt lad tilpasset til distribution af gods til virksomheder på offshore-området.Bring's nye elektriske lastbil i Stavanger markerer også starten på et større miljøarbejde hos Posten og Bring på Vestlandet i Norge. Fremover vil Posten Norge med sine datterselskaber udfase fossildrevne lastbiler og erstatte dem med elektriske lastbiler og lastbiler, der kan køre på biogas.- Vi har bestilt 65 nye el-lastbiler og 65 nye gasdrevne lastbiler, som skal sættes i drift over hele Norge og nogle af dem vil også blive satt i drift i Stavanger-regionen, siger Kenneth Tjønndal Pettersen, der er er pressechef i Posten Norge:Den nye elektriske lastbil vil have fast tilholdssted på Bring-terminalen i Tananger og vil indgå i forsyningslogistikken til offshore-operatørene på norsk sokkel.I samarbejde med Stavanger Havn er der etableret egen hurtiglader på Bring-terminalen i Tananger.