Lufthavn på Djursland ligger på 2021-niveau

Fredag 17. juni 2022 kl: 10:00

Af: Redaktionen Samlet for de første måneder i 2022 er passagertallet nået op på 134.372, hvor det i hele 2021 nåede op på 133.960.





I 2020 var det samlede passagertal på 119.893, mens det året før - i 2019 - var på 500.490.









Hvis man fremskriver passagertallet for de første måneder af 2022 lineært uden hensyn til sæsonudsving med mere, vil passagertallet i 2022 komme op på 322.500.









Vi understreger, at der er tale om en lineær fremskrivning. Men det kan være relevant at komme med et bud på, i hvilken retning pilen for passagertallet peger hen.









En anden måde at spå om udviklingen på er at se på passagertallet i de enkelte måneder i 2019 og tage maj i 2019 som udgangspunkt. Gør man det, vil spådommen om passagertallet for 2022 komme op på over 400.000.









her: Interesserede kan selv lege med at spå om passagertallene, som kan findes på Aarhus Lufthavns web-side - klik

