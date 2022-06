Forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse er lagt frem

Af: Redaktionen I 2018 blev den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at udmønte 60 millioner kroner til at gennemføre en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse. Etablering af projektet forudsætter projektering og miljøkonsekvensvurdering, før en anlægslov vil kunne fremsættes i Folketinget.- Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter, siger transportminister Trine Bramsen (S) og fortsætter:- Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser.Interesserede kan læse rapporten via dette link - klikHer på reaktionen tog vi os tid til at kigge lidt i rapporterne og vil derfor pege på, at vi især fandt afsnittet om gevinsterne for erhverslivet interessanet.Derfor vil vi opfordre til, at man tager et kig i rapporterne og giver sig selv en mulighed for at tage direkte stilling til idéen om en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland og dermed undlade at lade sig fange ind af forskeres, journalisters, politikeres holdninger inden man selv har kigget i rapporterne.Uanset, hvad man må mene om en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland, er det ret spændende - hvis man er til den slags læsestof.