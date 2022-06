Havn får tank-anlæg med brint

Onsdag 15. juni 2022 kl: 09:20

Af: Redaktionen Den nye brint-tankstation bliver placeret på Østhavnsvej og er resultatet af en ny aftale mellem med Everfuel og Aarhus Havn.Aarhus Havns vision er at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Derfor skal havnen understøtte bæredygtig mobilitet både til havs og til lands. Hos havnen mener man, at brint vil komme ti at spille en vigtig rolle som et af fremtidens brændstoffer. Ved at tilbyde en brintstation i et vigtigt logistikknudepunkt, kan havnen med brinttankstationen hjælpe med at skabe de nødvendige incitamenter for, at lastbiloperatørerne vil satse på brændselscellebiler.Lige nu kører der et begrænset brintbiler på de danske veje. Men brint er et alternativ til el fra nettet og attraktiv for den tunge transport, som med brint som energibærer til et brint-elektrisk system frem for el fra nettet til et batteri-elektrisk system kan få en større rækkevidde og hurtigere optankning.For en del år side etablerede energiselskabet OK et brinttankanlæg i Aarhus' vestlige del i forbindelse med det almindelige tankanlæg, som eksempelvis bliver benyttet af lastbiler, der levere gods til transportcenteret og andre virksomheder i området.