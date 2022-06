Webinar fokuserer på mobilitet og grøn omstilling

Mandag 13. juni 2022 kl: 11:52

Vi ser fremad og giver et bud på de politiske tiltag, som er på vej i Danmark og i EU.

Vi præsenterer visionerne for brint og Power to X, spørger om brint og PtX kan bruges til lastbilerne.

Vi giver en aktuel status fra brændstofmarkedet og et bud på vognmandens fremtidige drivmiddelforsyning.



Program:

Kl. 13.00-13.10 - Hvor står vognmanden i den grønne omstilling? ved chefkonsulent Søren Büchmann Petersen, DTL

Kl. 13.10-13.25 - Klimatiltag på vej fra EU ved direktør Torsten Laksafoss Holbek, Nordic Logistics Association

Kl. 13.25-13.40 - Klimatiltag i Danmark ved underdirektør Ove Holm, DTL

Kl. 13.40-13.55 - Er brint og Power to X en mulighed for lastbilerne? ved Adriana Guerenabarrena chef for regulering og analyse i Brintbranchen

Kl. 13.55-14.10 - Det aktuelle brændstofmarked og et bud på den fremtidige drivmiddelforsyning ved direktør Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark

Kl. 14.10-14.30 - Spørgsmål og debat med indlægsholderne







Klima og grøn omstilling er et af tidens store emner, som sætter sit præg på alle dele af det danske samfund. Men hvor er vognmændene og lastbilerne i den grønne omstilling?



Mens vindmøller og solcelleanlæg flittigt producerer vedvarende energi, og der kommer flere el-personbiler i gadebilledet, er der ikke sket ret meget med lastbilerne, som stadig kører på fossil diesel.



Når der ikke er megen bevægelse i vognmændenes grønne omstilling, skyldes det, at incitamentet til at investere i fossilfri lastbiler er nærmest nul.



Men det kan ændre sig, for der er politiske tiltag på vej både herhjemme og fra EU, som kan sætte fart i transportbranchens omstilling, og samtidig ændrer brændstofmarkedet sig.





Tilmelding kan ske via dette link:



















Om baggrunden for webinaret skriver DTL følgende:

Af: Redaktionen DTL indleder invitationen til webinaret med følgende ord: