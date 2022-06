Toldstyrelsen stoppede tusindvis af ulovlige varer i 2021

Mandag 13. juni 2022 kl: 10:02

Toldere ser stadig våben



Af: Redaktionen - Vi løser en stor samfundsopgave ved at beskytte landets grænser mod ulovlige varer, der forsøges smuglet ind i landet. Sidste år tilbageholdt tolderne blandt andet ulovlige cigaretter, peberspray og knive samt en stor mængde doping. Kontrollen ved grænsen sker i et samarbejde med en lang række myndigheder, herunder politiet, Skattestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, siger Michael Lund videre.Ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) er netop samarbejdet på tværs af myndigheder afgørende vigtigt for at forhindre illegale varer.- Tallene for 2021 viser, at vi har en effektiv kontrol af varer, der er på vej ind i Danmark. Det er vigtigt for at sikre, at afgifterne er betalt, men også at der ikke indsmugles våben, narkotika og andre ulovlige varer til Danmark. Omfanget af sager understreger dog samtidig, at der er behov for, at vi fortsætter kontrolindsatsen i samarbejde med de øvrige myndigheder, siger Jeppe Bruus.Størstedelen af de registrerede sager om forsøg på indførsel af illegale varer findes på våbenområdet, der med godt 3.900 sager udgjorde ca. 40 procent af alle sager i 2021. Våben dækker eksempelvis over kastestjerner, knojern, stikvåben og peberspray, der alle er ulovlige at indføre i Danmark.Toldstyrelsen har siden 2019 har lavet en række oplysningsindsatser om reglerne på våbenområdet sammen med politiet. Selv om antallet af våbensager generelt er faldet de seneste år, understreger kontroldirektør Michael Lund, at våben stadig er et område, der har høj prioritet.- Det er tilfredsstillende, at antallet af våbensager falder, men de knap 4.000 sager vidner om, at der stadig er mange, der køber våben uden at kende til reglerne, så budskabet tåler at blive gentaget, siger Michael Lund.Interesserede kan læse mere om Toldstyrelsens kontrol i 2021