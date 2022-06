Udenlandsk lastbilchauffør kørte vanvidskørsel

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI:

Fredag 10. juni 2022 kl: 11:00

Torsdag eftermiddag kort efter klokken 17.04 bemærkede en mandlig bilist, der kom kørende i vestlig retning ad Motorvej E20 ved Sorø, en forankørende lastbil, som kørte noget ustabilt. Flere biler måtte bremse op i forbindelse med, at de ville overhale lastbilen, da den slingrede kraftigt. Manden tilkaldte politiet og fulgte efter lastbilen ind på rastepladsen Tuelsø Nord.



Her bakkede lastbilchaufføren først ind i siden på mandens bil, og herefter kørte han frem og endte med at sidde fast under halvtaget på tankstationen. I lastbilen sad en 35-årig udenlandsk mand, som kort efter blev anholdt og sigtet af politiet. Det viste sig, at hans promille var så høj, at det hørte ind under kategorien vanvidskørsel. Derfor blev hans lastbil beslaglagt. Den 35-årige fremstilles senere i fredag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beskriver hændelsen således:I forbindelse med sagen søger politiet vidner, som kørte Motorvej E20 kort før klokken 17 torsdag eftermiddag, og som måske har set lastbilen. Det kan eksempelvis være nogle af de personer, der måtte bremse op, da de forsøgte at overhale. Politiet kan kontaktes på telefon 114.