Transportaktier viser faldende tendenser

Torsdag 9. juni 2022 kl: 11:51

Af: Redaktionen Rederikoncernen A.P. Møller - Mærsk’ A- og B-aktie faldt med omkring 8 procent, mens aktierne i transportkoncernen DSV faldt med 4,5 procent. Aktierne i rederiet DFDS faldt med 3,9 procent.









NPinvestor.dk peger på, at faldet blandt andet skyldes, en analyse fra den amerikanske investeringsbank JPMorgan, der meldte om udsigt til opbremsning i transportsektoren på grund af den stigende inflation, som viser tegn på at påvirke forbrugernes efterspørgsel i nedadgående retning og derfor også i behovet for transport.









Ifølge JPMorgan vil opbremsningen i fragtmængderne være "negativt for sektoren generelt" og "især for containerrederierne".



