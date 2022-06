Chefrådgiver i regionerne takker af

Torsdag 9. juni 2022 kl: 11:33

Af: Redaktionen Danske Regioner vil gerne sige tak til Henrik Severin Hansen for hans store og mangeårige indsats for at skabe gode vilkår for udvikling af kollektiv trafik og mobilitet i regionerne og før det i amterne.Afskedsreceptionen finder sted i Regionernes Hus på Dampfærgevej i København Ø om eftermiddagen onsdag 29. juni.





Henrik Severin Hansen har været hos Danske Regioner og i Amtsrådsforeningen i 24 år.









