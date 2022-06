Forvogn med tridem-bogie var forbi opbygger for at få ny kran

Torsdag 9. juni 2022 kl: 11:23

Af: Redaktionen Den nye Hiab-kran er en X-HiPro 232 E-5 CD med fem hydrauliske udskud med rækkevidde ud til 15,1 meter. Den har CombiDrive 3 radiostyring og fastmonterede støtteben.Sammen med kranen, der er i mellemklassen, har Sawo leveret og monteret et Sawo 20 tm krankonsol for bagmontering af aftagelig kran.Vognmandsforretningen Bjarne Madsen ApS har over 100 års erfaring som vognmand og drives i dag af fjerde generation.