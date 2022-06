Den fire-akslede skal køre med containere

Fredag 3. juni 2022 kl: 11:08

Af: Redaktionen Kims Containerservice ved Kim Nørager's nye fire-akslede Volvo FM har en seks-cylindret 500 hk Euro 6-motor med et maksimalt drejningsmoment på 2.500 Nm.Gearkassen er en I-Shift, mens der bagude er en tandembagaksel med navreduktion og tandemakselløft.Kim Nørager har selv stået for opbygning og har givet den fuld gas med lys, lygter og plys i førerhuset.Bilen er eksempelvis udstyret med Work remote, sporassistent, lastindikator, LED-forlys, Navigation, ACC, tandemakselløft, Volvo Dynamisk Styring, motor-kabinevarmer, elektrisk solgardin og meget mere.Opbyggerteam hos Volvo Truck Center i Aalborg har sammen med salgskonsulent Søren Kjær stået for slutopbygning og levering af lastbiler, der er opbygget med hejs hos Sawo.