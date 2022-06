Vendelbo-virksomhed valgte Volvo

Fredag 3. juni 2022 kl: 10:49

Fredag 3. juni 2022 kl: 10:49

Af: Redaktionen Den nye Volvo FM er den første af to nye Volvo FM'er og en del af en større leverance til Vendelbo Spedition.Den er leveret med Globetrotter-førerhus med en lav indstigningshøjde. Som man kan se, er der gjort ekstra ud af førerhuset med nostalgisk rødt plys. Drivlinen består af en 420 hk motor med I-Shift gearkasse og et bagtøj med udveksling 2.64. En meget brændstoføkonomisk drivline, der sammen med optimeret software, I-Roll og I-See udnytter dieselolien optimalt.Lastbilen er derudover udstyret med fuld LED-belysning, elektrisk tagluge, 30 liters køleskab under køjen, sporassistent, ACC, regnsensor og elektrisk solgardin.Med lastbiler følger fuld Volvo Connect pakke, My Truck og servicekontrakt på bilerne.Volvo Truck Center i Aalborg har stået for opbygningen af den nye lastbil, der er solgt af Peter Dahl. Indvendig styling er foretaget af Carl Johan Buur.