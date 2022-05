Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter permanent

Fredag 20. maj 2022 kl: 11:57

Af: Redaktionen Torsdag vedtog et flertal i Folketinget en ændring af årsregnskabsloven, der betyder, at virksomheder i Danmark får mere tid til at aflevere deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen.Ændringen betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten udskydes permanent med en måned fra fem til seks måneder. Fristen for indberetning af årsrapporter vil således blive ensrettet med fristen for indberetning af oplysningsskemaet på Skatteministeriets område. Udskydelsen omfatter også de årsrapporter, der efter de hidtidige regler skal være indberettet 31. maj i år.- Når jeg besøger virksomheder rundt omkring i landet, hører jeg ofte, at de bruger meget tid på at overholde pligter og indberetninger til det offentlige. Og med stress og jag kan der komme fejl. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder har tid nok til at få tjekket årsrapporten igennem, så de kan levere en høj kvalitet i deres regnskaber. Nu udskyder vi fristen for indberetning permanent, så virksomheder rundt om i landet får en måned ekstra til at gå årsrapporten efter i sømmene, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Med lovændringen ensrettes frister til offentlige myndigheder på tværs af Skatteministeriet og Erhvervsministeriet.Fristudskydelsen af årsrapporterne indgik i den politiske aftale om det fremadrettede behov for revision af 23. juni 2021, som S-Regeringen indgik med Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet.