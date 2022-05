Christiansfelder-vognmand tager det tunge læs i sengen

Torsdag 19. maj 2022 kl: 11:12

Om trailerens opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis som er egnet til tung belastning

5 tons surringe på repos

13 tons surring på nedbygget del

Forbredningsbeslag til planker med forbredning op til 230 mm på hver side

4 stk. forbredningsskilte

Holder til reservehjul

Rotorblink i bagende

Enkelt udtræk med 5.700 mm

Grav til baggerarm

Komplet lysanlæg i LED

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Doll sengetraileren er bygget til tungt transport og transportløsninger af store læs og ikke mindst lange læs over korte eller lange afstande. Doll-traileren er med sin fleksibilitet med skalerbar ​​læsseområde og optimal tilpasningsevne til terrænet en allround-trailer. Doll-traileren har et avanceret hydraulisk styresystem og lav læssehøjde, der gør den en afgørende forskel ved transport af høje, brede og store enheder.Traileren er leveret med to tolv-tons aksler med tromlebremser og hydraulisk affjedring, samt hydraulisk styring af akslerne med fjernbetjening.Den nye Sengetrailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.