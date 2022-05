Energiselskab har sat station nummer 80 på landkortet

Onsdag 18. maj 2022 kl: 11:38

Af: Redaktionen OK’s position på Truck Diesel markedet er for blevet udbygget markant gennem det seneste årti. Ud over dieselstandere er der sat AdBlue standere op på de fleste stationer, og der er også kommet HVO-standere på udvalgte stationer.- Placeringen har været vigtig, og at vi kunne se potentialet for en god basisomsætning. Vi har gennem årene selvfølgelig været opmærksomme på, hvor på danmarkskortet vi manglede en Truck Diesel-station og har holdt øje med mulighederne. I nogle tilfælde har vi også haft kunder, som har peget på et område, hvor der kunne være behov for en station, og så har vi undersøgt mulighederne, siger Henrik Bruun, der er OK’s kædechef for Truck Diesel-stationerne.Han peger på, at sikkerheden, når kunderne tanker på OK’s Truck Diesel-stationer, er det vigtigste. Derudover er det også vigtigt, at stationerne står skarpt, så kunderne får en samlet god oplevelse, når de tanker hos OK.- Vi har selvfølgelig fornyet designet på Truck Diesel-stationerne i løbet af årene, men noget af det, der har været helt essentielt er driftssikkerhed. Vi har en oppetid på næsten 100 procent, og det vidner om, at det virker, som det skal på stationerne, siger Henrik Bruun.





OK’s Truck Diesel kæde er støt vokset og har givet OK en solid markedsposition, men det aktuelle spørgsmål er, hvordan man ruster man til en fremtid, hvor alternative brændstoffer kommer ti at fylde mere og mere.





- Vi vil tilbyde det brændstof, som vores kunder efterspørger og følger nøje, hvilken retning markedet bevæger sig i. Der er mange faktorer, der spiller ind - ikke mindst politiske incitamenter. Brint og el følger vi. Det kan også være, at vi skal have HVO på flere stationer, siger Henrik Bruun og fortsætter:





- Det bliver spændende at se, hvordan Truck Diesel-stationerne udvikler sig og kommer til at se ud i fremtiden. Vi kommer til at gentænke nogle af begreberne som en del af den grønne omstilling.









