Svensk rederi har fået en kvinde på broen på en af sine største færger

Onsdag 18. maj 2022 kl: 11:04

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder



Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.





Målet er at opfylde den ene nøgleindikator, nemlig 'Andel af kvinder i ledelse'.





Af: Redaktionen Lynette Bryson. 34-årige Lynette fra Skotland er kaptajn på en af Stena Lines største færger, Stena Adventurer. (Foto: Stena Line)Onsdag er det FN's maritime organisation's - International Maritime Organization, IMO - officielle internationale dag for kvinder i maritime erhverv. Dagen er en årlig global fejring af kvinders rolle i den maritime sektor, hvor der bliver sat fokus på udfordringerne forbundet med at hjælpe og støtte kvinder i den maritime branche til at opnå en succesfuld karriere på havet.Maj er også måneden, hvor Stena Lina fejrer diversitet, og det markerer færgerederiet ved at udpege deres første kvindelige kaptajn, Lynette Bryson. 34-årige Lynette fra Skotland er kaptajn på en af Stena Lines største færger, Stena Adventurer, hvor hun er Night Master på den travle rute Holyhead - Dublin, der forbinder Wales og Irland.Margareta Jensen Dickson, Group Head of People and Communications hos Stena Line, kommenterer den historiske milepæl.- Når kun 2 procent af verdens 1,2 millioner søfarere er kvinder, er det tydeligt for os, hvor vigtigt det er at opfordre flere kvinder til at gøre karriere i den maritime sektor. Derfor er det også med stor glæde, at vi efter en prøveperiode som Master kan udpege Lynette Bryson som vores første kvindelige kaptajn. I dag har vi vist, at kvinder kan få succes på havet, og at Stena Line er der til at støtte dem, siger Margareta Jensen Dickson.Lynette Bryson studerede fysik og matematik på Glasgow University, inden hun specialiserede sig i maritime studier ved Warsash and Glasgow Maritime Academies. Tidligere arbejdede hun i krydstogtindustrien og ved Marine Scotland, indtil hun blev en del af Stena Line som Second Officer i 2017.- Jeg er vokset op i en lille fiskerby i det skotske højland, så havet har været en integreret del af mit liv helt fra barndommen. Siden jeg startede i skole, har jeg vidst, at jeg ikke ville have et kontorjob - jeg ville arbejde på havet. Jeg er utrolig stolt over at sejle som kaptajn på Stena Adventurer, og så ovenikøbet som den første kvindelige kaptajn. Det ville ikke være sket uden støtten fra mine kollegaer hos Stena Line, siger hun og fortsætter:- Jeg håber, at min position kan inspirere flere unge kvinder til at følge i mine fodspor og skabe en succesfuld karriere på havet.Stena Lines ambitioner indenfor diversitet følger mål nummer fem af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:Mere specifikt prøver Stena Line at opnå delmål 5.5: