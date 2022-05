Fem folketingsmedlemmer vil forbedre forholdene for chauffører og vognmænd

Onsdag 18. maj 2022 kl: 10:01

Af: Redaktionen "Danske lastbilchauffører og vognmænd oplever i stigende grad udfordringer med de rammevilkår, som regulerer last- biltrafikken i Danmark. Der er på den baggrund behov for at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af brancheforeninger, chauffører og relevante myndigheder, som skal komme med forslag til forbedringer af forholdene for danske lastbilchauffører og vognmænd. Det foreslås, at arbejdsgruppen tager udgangspunkt i nedenstående forslag og problematikker".Sådan lyder indledningen til beslutningsforslaget, som er sat på Folketingets dagsorden onsdag.- Der er tale om højst relevante emner, som for eksempel mangel på parkeringspladser til korte pauser og daglige hvil langs statsvejnettet, bedre toilet- og badeforhold, sagsbehandlingstider i Færdselsstyrelsen samt adgang til konkurrencedygtige alternative drivmidler. Og det gælder ikke mindst en opfølgning på kontrollen af arbejdstidsreglerne, og højden af bødesatserne, lyder det fra DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard, der roser de fem tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti for deres initiativ og sammenhold.Ser frem til bred opbakning Erik Østergaard fremhæver, at de foreslåede emner i forvejen optager branchen og på ingen måder er nye for partierne på Christiansborg.- Problemet er blot, at det er emner, som af den ene eller den anden grund ofte falder ned mellem to stole trods mange gode intentioner hos for eksempel de borgerlige partier, der har været flinke til at italesætte udfordringerne. Jeg ser derfor ikke mindst frem til en bred borgerlig opbakning til forslaget, siger Erik Østergaard, som samtidig mener, at der bør ske en prioritering af emnerne, selv om det kan være svært.Han peger på, at sagen om inddrivelse af p-afgifter til udenlandske lastbiler også med i beslutningsforslaget.- Det er en sag, der snart har mange år på bagen. I al fald så mange, at de enkelte sager lige så stille forældes, så handling er altså påkrævet hurtigst muligt. Det samme gælder de lavthængende frugter i den grønne omstillingsproces, der er ved at arbejde med større vægte og dimensioner på eksisterende køretøjer. Branchen er i forvejen i søgelyset, så vi må løfte dér, hvor vi kan, siger Erik Østergaard.Interesserede kan se forslaget til folketingsbeslutningen