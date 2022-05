Gardintrailer med truckbeslag skal køre hos vognmand i Aabenraa

Tirsdag 17. maj 2022 kl: 12:34

Chassis-opbygning:



Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Beslag til medbringertruck i bagerst

Gardin-opbygning:

Skydetag

400 mm hævetag i venstre side

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

13 par 2.500 kg surringsringe

3 x 6 stk. kæpstok-huller

12 stk. kæpstokke i magasin

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker, der er 9.000 kg TÜV godkendt

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Kel-Berg gardintrailer:Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er løftbar og fjerde aksel er selvstyrende. Traileren er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.Den nye gardintrailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmandsfirmaet Niels Lautrup Christiansen A/S blev grundlagt i 1996 og løser i dag en række transportopgaver - eksempelvis maskin- og godstransport, specialtransport og kranopgaver med kran fra 22 - 140 TM. Firmaet råder over 2.000 kvadratmeter aflåst lagerhal og 12.000 kvadratmeter udendørs lagerplads med let adgang til motorvejsnettet.