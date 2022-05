Stigende e-handel kan betyde nye udfordringer på vejene

RÅD FOR TRAFIKSIKKERHED:

Tirsdag 17. maj 2022 kl: 12:18

Af: Redaktionen På konferencen "Mere Sikkerhed på vej" vil Rådet for Sikker Trafik og brancheforeningen Forsikring & Pension sammen med transportminister Trine Bramsen (S) og transportbranchen sætte fokus på, hvordan erhvervstransporten kan gøres mere sikker.





I en undersøgelse, der præsenteres på konferencen, svarer knap fire ud af ti varebilschauffører, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem er trætte, når de sidder bag rattet. Og hver tredie chauffør er stresset, lyder svarene. Chaufførerne i undersøgelsen kører i varebil i forbindelse med deres arbejde - eksempelvis med post, pakker og varelevering og som håndværkere, teknikere og flyttefolk.





- Hvis man er træt eller stresset, når man kører i trafikken, øger det risikoen for, at man overser andre eller tager chancer, der kan ende galt. Når man kører i et stort køretøj, kan man i en ulykke forvolde enorm skade. Derfor bør branchen have særligt fokus på trafiksikkerheden for deres chauffører herunder at give dem gode rammer for at køre sikkert, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.





Høj fart og uopmærksomhed også et problem

Også i forsikringsbranchen ønsker man at gøre noget for at nedbringe antallet af ulykker i forbindelse med kørsel i varebiler.





- Vores branche oplever, at der er mange skader inden for kurerbranchen. Om det skyldes træthed ved vi ikke, men uanset hvad, så er det dårligt nyt for trafiksikkerheden. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på denne problemstilling, så vi ser en adfærdsændring, for der er ingen tvivl om, at vi kommer til at opleve en yderligere stigning inden for e-handel i fremtiden også, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra brancheforeningen Forsikring & Pension, F&P.





Undersøgelsen, der er finansieret af DI Transport, viser også, at over 25 procent af varebilschaufførne kører alt for stærkt på landevejene, som er de farligste veje, da det er der, at der sker flest trafikulykker. Og hver sjette varebilschauffør - 17 procent - læser beskeder på sin håndholdte mobil, mens han kører i trafikken.





Når chaufførerne bliver spurgt, hvorfor de for eksempel tjekker deres håndholdte mobil under kørslen, lyder mange svar, at opkaldet kan være vigtigt, at de har travlt og vil udnytte tiden, eller at firmaet forventer, at de svarer mobilen.





Fakta om undersøgelsen blandt 406 varebilschauffører:

Tæt på 4 ud af 10 varebilschauffører (38 procent) siger, at han/hun meget ofte, ofte eller en gang imellem er trætte bag rattet.

Cirka hver 3. varebilschauffører (34 procent) siger, at han/hun meget ofte, ofte eller en gang imellem er stressede bag rattet.

Ca. hver 6. varebilschauffør (17 procent) siger, at han eller hun meget ofte, ofte eller en gang imellem læser beskeder på deres håndholdte mobil under kørslen.

Flere end hver 4. varebilschauffør (28 procent) svarer, at han/hun meget ofte, ofte eller en gang imellem kører 100 km/t. eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 km/t (Kilde: Undersøgelse blandt 406 varebilschauffører gennemført af Kantar Gallup for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, feb.-april 2022).





Om ulykker med erhvervskøretøjer i trafikken:

Risikoen for at ende i en alvorlig trafikulykke er næsten tre gange større for føreren af en varebil i forhold til føreren af en personbil (kilde: DTU) .

. Pas på dine medarbejdere, når de kører varebil:

Sidste år undersøgte Havarikommissionen 23 alvorlige ulykker med varebiler

Havarikommissionen har disse gode råd og anbefalinger til firmaer med varebiler:

Prioriter sikkerhedsudstyr i varebilerne

Sørg for håndfrit udstyr

Tilrettelæg arbejdet, så medarbejderne ikke bliver stressede eller trætte

Stil krav om trafiksikker kørsel hos dine underleverandører

Snak løbende med medarbejderne om trafiksikkerhed







