Lastbilproducent åbner batterifabrik i Belgien

Tirsdag 17. maj 2022 kl: 11:33

Kortere gennemløbstider og øget effektivitet



Elektriske løsninger til de fleste transportbehov



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Denne investering viser vores stærke engagement i at elektrificere lastbiltransporten. I 2030 vil halvdelen af alle lastbiler, Volvo Trucks sælger globalt, være elektriske, og allerede i 2040 vil vi være en CO2-neutral virksomhed, siger Roger Alm, der er president for Volvo Trucks.I den nye batterifabrik vil battericeller og -moduler fra Samsung SDI blive samlet i batteripakker, der er skræddersyet til Volvo Trucks' elektriske lastbilserier Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX. Serieproduktionen starter i tredje kvartal i år.Hver batteripakke har en kapacitet på 90 kWh, og man kan vælge op til seks batteripakker (540 kWh) i sine lastbiler. Antallet af batterier afhænger af den enkelte kundes specifikke ønsker til rækkevidde og krav til lasteevne.- Ved at integrere batterimonteringen i vores eget produktionsflow kan vi forkorte gennemløbstiderne for vores kunder og sikre leveringen af højt ydende batterier samtidig med, at vi øger effektiviteten, påpeger Roger Alm.Volvo Trucks' batterier er designet, så de senere kan genopbygges, renoveres og genbruges. Selve batterifabrikken er drevet af 100 procent vedvarende energi.Med produktion af tre kraftige, fuldelektriske lastbilmodeller, der indledes i Europa i år, vil Volvo Trucks tilbyde i alt seks fuldelektriske lastbilmodeller globalt. De dækker alt fra bydistribution og renovationskørsel til regional transport og entreprenørkørsel.- Vi startede serieproduktionen af elektriske lastbiler allerede i 2019 og er førende på markedet både i Europa og i Nordamerika. Med den hurtige udvikling af lade-netværk og forbedringer inden for batteriteknologi er jeg overbevist om, at vi vil se en hurtig transformation af hele lastbilbranchen i den allernærmeste fremtid, siger Roger Alm.