Politikere kritiserer mangelfuldt nordisk transportsamarbejde

Torsdag 12. maj 2022 kl: 13:00

Af: Redaktionen Den nordiske ambition er, at Norden skal være verdens mest integrerede region. I den sammenhæng er det vigtigt at have en integreret transportinfrastruktur. Et enstemmigt Nordisk Råd bad tilbage i 2018 de nordiske regeringer om at oprette et formelt ministerråd for transport. Men det er endnu ikke sket. Nu har Kjell-Arne Ottosson fra de svenske Kristdemokraterna, som er medlem af Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden, taget sagen op i en såkaldt interpellation til den svenske infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i den svenske rigsdag.- Norden har alt at vinde på et tættere samarbejde om en sammenhængende og sømløs infrastruktur inden for transport og digitalisering. Det har stor betydning for borgere og virksomheder i hele Norden. Det er fristende at sige, at de nordiske regeringer holder borgere og virksomheder for nar, når de siger, at de vil samarbejde, men stadig ikke har formået at etablere et ministerråd på et så vigtigt område. De har heller ikke noget svar på, hvorfor de ikke vil samarbejde om transportområdet, siger Kjell-Arne Ottosson.Nordisk Råd har i flere år været stærkt engageret i transport og grænsehindringer. Omkring 40 procent af de sager, som Nordisk Råd behandler i Udvalget for Vækst og Udvikling, er relateret til transport og digitalisering.I Jan-Erik Enestams rapport, Strategisk gennemlysning: Nordisk civilt kriseberedskab, foreslås det, at MR-Digital ændres til et permanent ministerråd for infrastruktur med deltagelse af både transportministrene og digitaliseringsministrene. Det viser, at udvalgets prioritering af transportanliggender og et transportministerråd vil have stor betydning for udviklingen af det nordiske samarbejde i de kommende år. Udvalget for Vækst og Udviklings ordfører, Anders Eriksson, siger, at regeringerne er nødt til at åbne øjne og ører.- Nordisk Råd mener, at udviklingen i samfundet viser, hvor nødvendigt det er med bedre samarbejde om og samordning af transport og digital infrastruktur i de nordiske lande. Det er på høje tid, at de nordiske regeringer lytter og agerer, siger Anders Eriksson.