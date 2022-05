Over 80 norske tankstationer er blevet en del af et skandinavisk net

Torsdag 12. maj 2022 kl: 12:15

Af: Redaktionen For erhvervskunder med store lastbilflåder kan enhver effektivisering af køretiden betyde store besparelser. Og når man kører på tværs af landegrænser, er særligt tilgængeligheden til tanksstationer afgørende.





Fra første maj er det blevet enklere for IDS-kunder hos Q8 at tanke i hele Europa. Et samarbejde med YX i Norge betyder, at kortet nu kan benyttes på 80 norske truck-tanksstationer.





- Jeg er meget tilfreds med, at dette samarbejde er kommet på plads, for vores kunder har længe efterspurgt en fælles løsning i Skandinavien. Nu styrker vi vores netværk og øger dermed tilgængeligheden væsentlig for vores kunder. Det er min klare forventning, at det både vil løfte vores salg og trække helt nye erhvervskunder til, siger Gert Thomasen, der er Head of IDS & Fleet for Danmark og Sverige.







Samarbejdet betyder, at IDS-kortet nu kan benyttes på over 400 stationer i Skandinavien og over 840 stationer i Europa.







Partnerskabsstrategi

Samarbejdet med YX i Norge er en del af Q8's internationale partnerskabsstrategi. Formålet er at skabe de enkleste løsninger og bedst mulige forhold for lastbilchauffører på farten.













Fakta om IDS:

IDS (International Diesel Service) er er et selvstændigt brand under Q8-varemærket, som servicerer tung trafik

IDS-netværket har over 840 strategisk placerede anlæg langs alle større Europaveje. Alle anlæg er åbne døgnet rundt. IDS-kortet giver adgang til over 275 anlæg i Danmark, over 50 i Sverige og over 80 i Norge

IDS-kortet giver adgang til køb af Diesel, AdBlue og udvalgte stationer med HVO100 Biodiesel og LNG (flydende naturgas) i Europa

IDS-kortet er et af de sikreste på markedet. Med validering i realtid og med en indbygget RFID-chip er risikoen for bedrageri minimal

- Vores kunder efterspørger enkle løsninger, og det betyder meget for dem, at de kan samle forbrug og fakturering på ét kort, selvom de krydser landegrænser undervejs. Jo flere steder i Europa, vores kunder kan udnytte kortet, jo mere lever vi op til vores mål om at være så tilgængelige som muligt, siger Gert Thomasen.

