Ny lov om kontrol af chaufførers arbejdstid rummer både godt og skidt

TRANSPORTORGANISATIONER:

Torsdag 12. maj 2022 kl: 11:56

Af: Redaktionen Brancheorganisationen DI Transport og arbejdsgiverorganisationen ATL har som andre organisationer på transportområdet arbejdet for at beholde den hidtidige model, hvor kontrollen blev varetaget af arbejdsmarkedets parter. Men organisationerne anerkender, at det ikke har været muligt inden for rammerne af EU’s vejpakke.DI Transport og arbejdsgiverorganisationen ATL peger i forbindelse med Folketingets vedtagelse af ændringerne af Godskørselsloven, at der både er godt og skidt i den nye lovgivning.





Det er positivt, at muligheden for at søge godtgørelse for arbejdstid via civile domstole bliver fjernet.





- Vi er meget tilfredse med, at bestemmelsen bliver fjernet, da der med det nye kontrolsystem ellers var en risiko for, at vognmanden kunne få dobbeltstraf i form af både en bøde og et krav om godtgørelse, siger Lars William Wesch, branchedirektør i ATL.





DI Transport og ATL er også tilfredse med, at det bliver præciseret, at det kun er ved gentagende og væsentlige overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, at der vil blive gennemført kontrol af arbejdstid. Under lovprocessen blev det indføjet, at overtrædelser af arbejdstid hører med i bødeloftet for overtrædelse af køre- og hviletid.







- Jeg vil gerne rose Venstre, Konservative og Radikale for at have presset på for, at der kom et bødeloft ind i loven. Vi ved, at meget høje bøder kan være med til at skræmme chauffører og vognmænd væk fra branchen, siger Lars William Wesch.







Forslaget indeholder også en klar tolerancetærskel, så små overskridelser af arbejdstiden ikke bliver sanktioneret. Det har været et stort ønske fra DI Transport og ATL.







- Det har været helt afgørende for os, at de nye kontrolregler ikke medfører, at alle små, ubetydelige overtrædelser fører til en bødestraf til chauffører og vognmænd. Derfor er vi glade for at tolerancetærsklerne er blevet præciseret tydeligt i det lovforberedende arbejde, siger transportpolitisk chef i DI Transport, Rune Noack.







DI Transport og ATL er dog bekymret for, at overskridelse af natarbejde bliver straffet uforholdsmæssigt hårdt. Det kan gå ud over fleksibiliteten.







- Vi har et politisk ønske om, at vareleveringen foregår mere energieffektivt og uden for myldretiden. Men når chaufføren og vognmanden risikerer bøder, så kan det ikke undgås, at det vil gå ud over både kapaciteten og fleksibiliteten. Det vil kunderne kunne mærke, siger Rune Noack.







DI Transport og ATL har fået tilsagn om, at der kommer en tre måneders periode med vejledende kontrol, så virksomhederne får mulighed for at tilpasse sig.













