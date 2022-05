Kran-koncern investerer en milliard kroner i store kraner

Torsdag 12. maj 2022 kl: 10:28

BMS' koncerndirektør samt direktøren for BMS Heavy Cranes, Jens Enggaard (t.v.) og Morten Kammer. (Foto: BMS)

Af: Redaktionen BMS Heavy Cranes' nye 3000mt Ringer-kran, som den kommer til at se ud, når den modtages i 2023. (Illustration: BMS)BMS-koncernen, der har base i Aalborg og er verdens sjette største og Europas tredie største kranselskab, har afsluttet 2021-regnskabet, der viser det hidtil bedste med et resultat på 261 millioner kroner efter skat på baggrund af en omsætning på 2,8 milliarder kroner De tilsvarende tal var i 2020 på henholdsvis 209 millioner kroner og 2,1 milliarder kroner.- 2021-resultatet kan kun betegnes som meget tilfredsstillende særligt med baggrund i corona- udfordringerne, som vi nu forhåbentligt er ved at lægge bag os. På den baggrund har vi også en forventning om at kunne fortsætte den kontrollerede vækst i de kommende år. Situationen omkring Ukraine skaber dog risiko for afmatning specielt indenfor byggeriet, lyder vurderingen fra koncerndirektør Jens Enggaard.





Han fortæller, at der frem til 2024 er afsat en milliard kroner til indkøb af endnu mere moderne og energivenligt materiel - først og fremmest kraner til eksempelvis support af vindindustrien. Det er et forretningsområde, som BMS-koncernen forventer, vil få endnu mere tryk på netop som følge af Ukraine-situationen og Vestens behov for at mindske den russiske olie- og gasafhængighed.





Antallet af fuldtidsansatte i koncernen steg i 2021 fra 1.018 til 1.144 i et år, hvor virksomheden samtidig investerede for ca. 600 millioner kroner. I de kommende år er mindst et eksemplar af en af verdens største kraner desuden på vej til BMS Heavy Cranes.





Global forretning vokser mest

BMS-koncernens kran-aktiviteter deles mellem to sideordnede driftsselskaber. Udlejnings- og servicevirksomheden, BMS Group, der primært opererer i Skandinavien og blandt andet ses på mange danske byggepladser, og BMS Heavy Cranes, der er den projektorienterede organisation, som byder ind på løsning af nogle af verdens største logistik- og løfteopgaver globalt. Det gælder først og fremmest vindsektoren - både on- og offshore - men også på enorme løfteopgaver med tilknytning til blandt andet olie- og gasboringer samt minedrift og andre industrier.





Begge forretningsområder er i vækst med BMS Heavy Cranes som den mest ekspanderende de senere år. BMS Heavy Cranes overhalede således i 2021 BMS Group omsætningsmæssigt og er vokset i omsætning fra 1,2 til 1,8 milliarder kroner og fra ca. 450 op til ca. 550 fuldtidsbeskæftigede i perioden.





Hos BMS Heavy Cranes arbejdes der efter en plan om at skulle nyansætte mange medarbejdere i løbet af 2022. Det sker såvel indenfor den faglærte gruppe - on site - af eksempelvis kranførere, sitemanagers, sikkerhedsfolk og riggers - som til BMS Heavy Cranes' hovedkontor i Nørresundby med blandt andet ingeniører, jurister, økonomer og andet kontorpersonale.





Yderligere ca. 1.000 mennesker er samtidig beskæftiget globalt med BMS Heavy Cranes opgaver hos underleverandører. BMS Heavy Cranes opererer for nuværende på fem kontinenter med ca. 20 datterselskaber og indtil flere joint ventures.





Den skandinaviske gren i koncernen, BMS Group, har ligeledes på sit kerneområde - udleje af kraner med mandskab i både Danmark, Sverige og særligt Norge - oplevet et højt aktivitetsniveau og en 10 procents omsætningsfremgang. Det fremstår dog i regnskabet lidt misvisende og i underkanten, idet de norske aktiviteter af regnskabstekniske årsager ikke længere fremgår af årsregnskabet i 2021-udgaven. Det skyldes, at BMS Koncernen i årets løb har fusioneret sit hidtil 100 procent ejede norske selskab ”Kranringen” ind i et større selskab, Crane Norway, som BMS Group nu i stedet ejer sammen med familien Stangeland fra Stavanger, med en halvpart til hver.





Crane Norway omsatte i 2021 for 900 millioner norske kroner med et resultat før skat på 90 millioner norske kroner og 350 ansatte. Det er imidlertid alene BMS Group’s andel af resultatet, der indgår i koncernens årsregnskab 2021.





På baggrund af væksten i medarbejdere i BMS Heavy Cranes flyttede BMS Groups administration af pladsmæssige årsager i løbet af 2021 til en nyindrettet adresse i Aalborgs sydvestlige del. BMS Heavy Cranes har nu sit eget domicil i Nørresundby.





Større og grønnere kraner

Hos BMS Heavy Cranes uddyber administrerende direktør Morten Kammer nyheden om, at man hos den hollandske kranproducent Huisman har bestilt foreløbig et eksemplar af en af verdens største kraner - en 3000mt Ringer Crane - til levering i løbet af 2023. Med option på levering af yderligere et eksemplar.





- Vi har store forventninger og også allerede de første opgaver på plads til den nye kran med en løftekapacitet på 1.500 tons og en højde på op til 225 meter. Det er BMS Koncernens klart største enkelt investering til dato. Verdens vindmøller bliver stadig større, og det har de største af kranerne, der skal rejse dem, også behov for at blive, siger Morten Kammer.





3000mt Ringer-kranen bliver i øvrigt elektrisk og ikke dieseldrevet, hvilket spiller godt ind i visionen om, at BMS Heavy Cranes ikke alene skal fortsætte med at assistere en grøn udvikling, BMS skal også selv som samarbejdspartner i fremtiden levere sine kunder noget af verdens mest energi- og klimavenlige kranservice.





Ukraine koster direkte og indirekte

Tilbage til det netop afsluttede 2021-koncernregnskab og BMS Heavy Cranes andel, så glæder Morten Kammer sig i øvrigt over, hvor særligt godt det i 2021 er gået mange steder i verden, men specielt i Norge, Australien og Fjernøsten. Ligesom der er specielt store forventninger i de kommende år til markederne i blandt andet USA, Afrika, England og Finland.





- Omvendt er konkurrencen også øget og indtjeningsmulighederne mindsket bl.a. pga. af de voldsomt stigende fragtrater og brændselsomkostninger samt forsyningskæderne i det hele taget. Vi var netop i 2020 startet op i og havde store forventninger til Ukraine, hvor vores aktiviteter nu midlertidigt er sat helt i stå på grund af Ruslands invasion. Vi kan allerede nu se, at situationen, vil koste betydeligt på bundlinjen i 2022, også fordi vi har valgt at bibeholde ca. 25 medarbejdere i Ukraine, siger Morten Kammer.





Trods inflation og prisstigninger noteres det samtidig, at BMS Heavy Cranes kontraktligt allerede er bundet prismæssigt af aftaler med sine største kunder i 2022 og et stykke ind i 2023.

















