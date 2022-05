Koncern med flere færgeruter fik en god start på 2022

Onsdag 11. maj 2022 kl: 11:31

Forventning om en resultatfremgang for hele året på over 20 procent - uændret i forhold ti seneste udmelding

EBITDA for 1. kvartal steg 9 procent til 822 millioner kroner

Logistik løftet af integrationen af HSF-selskabet og marginforbedring

Passageropsving går bedre end forventet

Fragtmængder i Østersøen sænket af krigen i Ukraine

Fortsat højere mængder på fragtfærger

2022-forventningen til EBITDA ligger i et interval på mellem 3,9-4,4 milliarder kroner (2021: 3,4 milliarder kroner)

Omsætningsvækst øget til omkring 30 procent (før 23-27 procent)

Nøgletal fra DFDS’ kvartalsrapport - 1. kvartal 2022 - millioner kroner

2022 2021

2021-22 2020-21

2021

1. kvt. 1. kvt. Ændring i % Seneste 12 mdr Seneste 12 mdr Ændring i % Hele året Omsætning 5.725 3.768 51,9 19.826 13.925 42,4 17.869 EBITDA førsærlige poster 822 750 9,5 3.482 2.872 21,2 3.411 EBIT før særlige poster 214 278 -23,0 1.249 1.003 24,5 1.313 Resultat før skat og særlige poster 147 202 -27,3 980 687 42,6 1.035 Resultat før skat 149 192 -22,5 1.026 562 82,7 1.069

Af: Redaktionen Kort fra DFDS' kvartalsrapport:- Vi tilpasser os løbende til udfordringer og muligheder og er godt på vej til at løfte indtjeningen med mere end 20 procent i 2022, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS.DFDS' Ferry Divisions omsætning blev øget af højere fragt- og passageraktivitet samt en stigning i oliepristillæg. Logistics Divisions omsætning steg som følge af købene af HSF Logistics Group i september 2021 og ICT Logistics i januar 2022 samt højere aktivitet og prisstigninger for de eksisterende aktiviteter. Koncernens omsætning steg 52 procent til 5,7 milliarder kronerEBITDA steg 9 procent til 822 millioner kroner .Det samlede fragt-EBITDA for færge- og logistikaktiviteter før særlige poster steg 10 procent til 926 millioner kroner primært drevet af vækst i forretningsenheden Mediterranean, forbedret logistik-indtjening og købet af HSF Logistics Group. Krigen i Ukraine sænkede Baltic Seas fragtmængder og resultat.Det samlede EBITDA for passageraktiviteter i forretnings-enhederne Baltic Sea, Channel og Passenger faldt 12 procent til minus 104 millioner kroner. Indtjeningen blev reduceret af genåbningen af Oslo-Frederikshavn-København i et lavsæsonmarked, hvor antallet af passagerer stadig var på vej tilbage efter Covid-19. Effekten heraf oversteg højere indtjening i forretningsområdet Channel, hvor alle færger hele tiden har været i drift.DFDS' ledelse forventer en omsætningsvækst på omkring 30 procent i 2022 i forhold til 2021 på grund af markant højere indtægter fra oliepristillæg samt højere passageromsætning (før 23-27 %). Forventningen til EBITDA før særlige poster er uændret på mellem 3,9-4,4 milliarder kroner (2021: 3,4 milliarder kroner).Interesserede kan se DFDS' delårsrapport for 1. kvt 2022