Flere bøder vil gøre det sværere at ansætte chauffører

KOMMENTAR FRA ARBEJDSGIVERORGANISATION:

Onsdag 11. maj 2022 kl: 10:02

"Adspurgt om de nye regler har transportministeren i Folketinget afvist, at kontrollen bliver en bremse på muligheden for at skaffe arbejdskraft. Jeg tror nu, at det er vigtigt at huske, at denne branche vil blive udsat for langt mere kontrol af arbejdstidsreglerne end kollegaer i andre brancher, der følger det almindelige arbejdstidsdirektiv. Derfor skal det prioriteres, at reglerne sikrer en fair kontrol, så det ikke stresser de ansatte. Små overskridelser af regler, der for eksempel opstår på grund af ventetid, bør ikke føre til bødestraf.



Om få dage ventes Folketinget at vedtage den lov, som vil ændre kontrollen af, om EU’s mobile arbejdstidsdirektiv bliver overholdt.



Direktivet er hidtil blevet håndhævet af arbejdsmarkedets parter. Men i fremtiden skal Færdselsstyrelsen håndhæve reglerne i forbindelse med kontrollen af køre- og hviletid. Politiet får til opgave at kontrollere, om pausereglerne i direktivet bliver overholdt. Arbejdstidsreglerne skal kontrolleres, hvis der er konstateret overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne og kun da. Det princip, som fremgår af forslaget, vil vi naturligvis holde nøje øje med, for det skal fastholdes.



Vi havde gerne bevaret det nuværende system. Vi har et velfungerende arbejdsmarked, hvor vi har tradition for at løse udfordringerne i fællesskab. Og vi har et fagretsligt system, som træder til, når vi ikke kan finde en løsning. Men myndighedernes konklusion er, at det ikke kan lade sig gøre på grund af kravene i EU's kontroldirektiv.



Derfor prøver vi stadig at sikre mest mulig fairness i håndhævelsen. Det vil skabe frygt og nervøsitet, hvis Færdselsstyrelsen og politiet begynder at uddele bøder for bagateller. Det vil uden tvivl få nogle chauffører til at forlade branchen og gøre det sværere at lokke andre ind. Og det har vi på ingen måde brug for i en tid med alvorlig mangel på arbejdskraft".



