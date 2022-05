Vognmænd søgte forgæves efter en chauffør 3.500 gange

ARBEJDSGIVERORGANISATION:

Onsdag 11. maj 2022 kl: 09:34

Af: Redaktionen ATL fremhæver, at i halvdelen af de forgæves rekrutteringer er vognmændene endt med at ansætte en chauffør med en anden profil end den ønskede. Ved den anden halvdel er stillingen ikke blevet besat.





- Det er et bekymrende stort antal ubesatte stillinger. Lastbiler må holde stille. Opgaver bliver ikke løst, og omsætning forsvinder, konstaterer Lars William Wesch, der er direktør i ATL.





Opgørelsen fra STAR, der dækker perioden fra december 2019 til september 2021, viser, at det er sværest at ansætte et bud eller en truck- og kranfører. I 35 procent af de tilfælde, hvor en stilling bliver slået op, ender det uden, at man finder en medarbejder med en profil, som passer til jobbet.

I antal er det dog lastbilchaufførerne, som udgør langt den største udfordring.





Nogle virksomheder ansætter en medarbejder med en lidt skæv profil i håb om, at de kan lære ham op.





- Det er nødvendigt og prisværdigt, men det tager også ressourcer fra driften, så det er forståeligt, at alle ikke kan gøre det, siger Lars William Wesch, der peger på, at hvis problemerne skal løses, kræver det en meget bred indsats:

Flere unge skal blive chauffører

De ældre chauffører skal fortsætte så længe som muligt med at arbejde

Branchen skal blive bedre til at rekruttere chauffører, som kommer fra andre fag

Der skal flere kvinder ind i branchen

- Vi er i en hård konkurrence med andre fag, som også mangler medarbejdere. Men der er ikke andet at gøre end at tage konkurrencen op, siger Lars William Wesch.



- Vi er i en hård konkurrence med andre fag, som også mangler medarbejdere. Men der er ikke andet at gøre end at tage konkurrencen op, siger Lars William Wesch.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.