Statministre og EU-kommissionsformand mødes om havvind i Esbjerg

Fredag 6. maj 2022 kl: 11:07

Af: Redaktionen Topmødet vil have fokus på den centrale rolle, havvind spiller i forhold til at gøre EU fri af fossile brændsler, og hvordan Nordsøen kan blive et grønt kraftcenter for EU. På topmødet vil landene sætte en fælles vision for udbygningen af havvind og tilhørende infrastruktur i Nordsøen. EU’s energikommissær og landenes klima- og energiministre samles samme dag i Esbjerg for at styrke det regionale samarbejde.Topmødet holdes i forlængelse af S-Regeringens udspil "Danmark kan mere II", hvor det fremgår, at Danmark vil gå foran og arbejde for et stærkt regionalt og europæisk samarbejde i Nordsøen og i Østersøen om at forsyne EU med grøn energi.- Europa skal hurtigst muligt være uafhængig af russisk gas. Danmark vil gå forrest og bane vejen for, at Nordsøen bliver et grønt kraftværk for hele Europa baseret på dansk teknologi og danske erfaringer, siger Mette Frederiksen og fortsætter:- Derfor har vi taget initiativ til topmødet, og jeg glæder mig over opbakning fra Tyskland, Holland, Belgien og EU-Kommissionen. Jeg ser frem til at vise Nordsøens grønne potentiale og diskutere, hvordan vi øger ambitionsniveauet og sætter fart i udbygningen af havvind og infrastruktur i Nordsøen.