Lastvognmekaniker fra Vallensbæk blev Danmarks bedste

Onsdag 4. maj 2022 kl: 12:43

Statsminister og tidligere statsminister hylder vinderne



Danmarks største uddannelsesevent



Af: Redaktionen Patrick Larsen (th), lastvognsmekaniker og vinder af Skills 2022 med tidligere statsminister og formand for EuroSkills 2025, Poul Nyrup Rasmussen.- Det er fantastisk at have vundet. Jeg er meget glad. Jeg havde egentlig ikke troet på det, fordi der var fem andre, der var pænt gode, for ikke at sige supergode, sagde Patrick Larsen, da han fik overrakt sin præmie. Patrick Larsen er i lære hos Scania i Ishøj.Patrick Larsens underviser på TEC, Christian Svane, roser ham for at være systematisk i sin fremgang og god til at planlægge opgaverne.- Og så arbejder han hårdt. Allerede ugen efter DM i Skills skal han til svedeprøve, siger Christian Svane.Patrick Larsen er færdigudlært og får sit svendebrev som lastvognmekaniker til september.Ved afslutningsceremonien deltog statsminister Mette Frederiksen (S) med en videohilsen til deltagerne, hvor hun blandt andet understregede deres betydning for den grønne omstilling.- Det I kan, er helt afgørende for den grønne omstilling. En grøn omstilling som er nødvendig i Danmark og i verden. Danmark har brug for, at der er mange flere unge, der gør som jer, lød det fra Mette Frederiksen.Poul Nyrup Rasmussen, tidligere Socialdemokratisk statsminister og formand for EuroSkills 2025 overrakte trofæer til vinderne. Han benyttede også muligheden for at hylde deltagerne for deres indsats.- I dag hilser jeg på stjernerne. For det er I jo. I er ungdommens stjerner. I er stjerner i jeres eget liv. I er rollemodeller. For alle de unge, der er i tvivl. Når de ser jer folde jer ud, så tænker de: ”Sådan vil jeg også være, sådan vil jeg også gøre”, sagde Poul Nyrup Rasmussen.DM i Skills, Danmarksmesterskaberne for unge på erhvervsuddannelser, holdes én gang årligt. Med over 300 deltagere fra 49 fag og op mod 70.000 besøgende er det Danmarks største uddannelsesevent.TEC, hvor Patrick Larsen får sin skoleundervisning under sin uddannelse til lastvognsmekaniker, var repræsenteret af to elever på lastvognsmekaniker, to på karrosseritekniker, én automatiktekniker, én skiltetekniker og én chauffør (vejgodstransport).Næste DM i Skills holdes i Fredericia i 2023.