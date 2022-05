Togoperatør kører med i Solsikkeprogrammet

Tirsdag 3. maj 2022 kl: 11:28

Supplerer med kommunikationskampagne



Af: Redaktionen For personer med usynlige handicap - for eksempel hjerneskade, synsnedsættelse, hørenedsættelse, ADHD, angst, Tourettes-syndrom, epilepsi, PTSD med videre - kan det være stressende at være i ukendte omgivelser og blandt ukendte mennesker. Det kan være svært at bede om hjælp, når man ikke ved, hvordan det bliver opfattet, og det kan være svært for personale og medpassagerer at vide, om det er okay at tilbyde hjælp.Derfor sætter Arriva nu fokus på udfordringerne ved at træde ind i Solsikkeprogrammet, hvis formål er at gøre det usynlige synligt i de situationer, hvor der kan være et behov for det. Det kan blandt andet gælde det at rejse med tog.Arriva træner medarbejderne gennem Solsikkeprogrammet, så de ved, hvad et usynligt handicap er, hvad Solsikken betyder, og hvordan man bedst møder en person, der har valgt at gøre det usynlige synligt ved at bære solsikkesnoren. På den måde viser solsikkesnoren Arrivas medarbejdere, hvem som kan have brug for lidt ekstra tid, tålmodighed eller hjælp.- Arriva er meget glad for at blive en del af Solsikkeprogrammet og dermed give folk med et usynligt handicap bedre vilkår. Arriva arbejder hele tiden på at forbedre oplevelsen hos sine passagerer, og ved at træde ind i Solsikkeprogrammet giver vi passagerer med et usynligt handicap større tryghed ved at rejse med kollektiv transport. Det bliver en stor hjælp for både vores medarbejdere og vores kunder, at man kan vælge at gøre det usynlige synligt i de situationer, hvor der kan være brug for det”, siger kommerciel chef i Arriva, Therese Christensen.Udover at træne medarbejderne sætter Arriva gang i en kommunikationskampagne, der skal udbrede kendskabet til Solsikkeprogrammet og oplyse lokomotivførere, kundeservicemedarbejdere samt medpassagerer om, hvad Solsikkesnoren betyder, og hvad man signalerer ved at bære den.Hos Videnscenter om Handicap er man glad for, at Arriva tager Solsikken til sig.- For mange mennesker med usynlige handicap, er det at tage offentlig transport ikke altid ligetil. Det er en stor fordel, at man kan signalere til medarbejdere og medpassagerer, at der kan være behov for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Det skaber tryghed og vil give flere mod på rejsen. Vi håber endnu flere transportaktører vil følge trop, siger Dorte Nørregaard, der er chef for Videnscenter om Handicap,Solsikkesnoren giver ingen særlige fordele, men fungerer som et signal til lokomotivførere og kundeservicemedarbejdere i togene samt medrejsende om, at personen kan have behov for ekstra hensyn. Det er frivilligt, om man vil bære.









her:





Fakta om Solsikkeprogrammet og solsikkesnoren: Solsikkesnoren kan købes via web-siden www.solsikkeprogrammet.dk - klik

Solsikkeprogrammet og solsikkesnoren blev skabt tilbage i 2016, da Gatwick Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryg rejseoplevelse

Solsikkesnoren blev modtaget særdeles positivt af kunderne og er siden blevet udbredt til over 90 internationale lufthavne over hele verden

I Danmark er alle større lufthavne også med, ligesom Lego House, Lalandia, For Sea Ferries, Legoland, Givskud Zoo, Akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Tivoli med flere er også del af Solsikkeprogrammet



Arriva betjener følgende togforbindelser:

Odense - Svendborg

Aarhus - Herning - Struer

Aarhus - Langå - Struer

Struer - Herning - Vejle

Thisted - Struer

Esbjerg - Skjern - Herning

Esbjerg - Nr. Nebel

Esbjerg - Niebüll







© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.