- Diesel er blevet sikkerhedspolitik

TIDLIGERE KLIMA- OG ENERGIMINISTER:

Tirsdag 3. maj 2022 kl: 10:44

Af: Redaktionen - Diesel og benzin er gået hen og blevet sikkerhedspolitik i den tid, vi lever i. Så vi er simpelthen nødt til at omstille os - også når det gælder transport, lyder det fra Lykke Friis.- Vi kan gøre utroligt meget i fællesskab på europæisk plan, for eksempel ved at sætte gang i brændselsceller, bare for at nævne én ting. Så det er virkelig noget, hvor EU’s samlede omstilling, det, der hedder ”Fit for 55”, kan være med til, at vi bliver uafhængige af fossile brændstoffer. Og det gælder naturligvis også det, der kommer fra Rusland, siger Lykke Friis, der i denne tid ofte er i medierne for at kommentere på den europæiske reaktion over for Ruslands aggression i Ukraine.Foruden Lykke Friis deltager medlem af Folketinget og transportordfører for Socialdemokratiet, Thomas Jensen, også i juryen. Han er klar til opgaven og glæder sig til at dykke ned i de forskellige cases og tiltag, som de nominerede virksomheder har bragt i spil for at gå en grønnere fremtid i møde.Fra erhvervslivet har DTL og Jyske Finans, hentet Rune Grøndahl, der er Partner i KPMG Acor Tax. Rune Grøndahl er ”Head of Automotive” i Danmark og har en bred erfaring med rådgivning af virksomheder og myndigheder, der beskæftiger sig med transport.Som repræsentant for den operative vognmandsvirksomhed deltager Helle Bjerrum Holm, der er miljøkoordinator hos Aalborg Vognmandsforretning A/S i juryen. Helle Bjerrum Holm er mangeårig miljøkoordinator hos Aalborg Vognmandsforretning AVAS og har altid haft et stort fokus på miljøet i sit arbejde. Miljøerfaringerne bliver afgørende, når hun vurderer de nominerede til prisen.Den brede tekniske side i juryen dækkes af DTL's egen Finn Bjerremand, der er teknisk konsulent, testkører og bilanmelder i DTL Magasinet Danske Vognmænd. Finn Bjerremand har fingrene dybt begravet i transportsektoren og har årtiers erfaring med vejtransport.Endelig har DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard plads i juryen. Med sin erhvervspolitiske erfaring fra Christiansborg, Bruxelles og Genève samt flere bestyrelsesposter i transportverdenen har han det forkromede overblik i juryen, når de nominerede skal findes.Den Grønne Transportpris bliver uddelt på messen Transport 2023 i Herning 20. – 22. april næste år.Det foregår ved at den udvalgte jury sætter sig sammen, og nøje gennemgår de forskellige bud på en vinder. Når alle jurymedlemmerne har afgivet deres stemmer, vil vinderen samt nummer to og nummer tre blive offentliggjort på Transportmessen. Pengene, der følger med placeringerne, skal gå til yderligere miljøforbedringer i virksomhederne.Interesserede kan læse mere om Den Grønne Transportpris