- Krig har påvirket Europas energiforsyning og medført en knaphed på resurser

AFGÅENDE FORMAND FOR TRANSPORTORGANISATION:

Mandag 2. maj 2022 kl: 11:02

Af: Redaktionen - Krigen har påvirket Europas energiforsyning og medført en knaphed på resurser, som ikke er set siden 1970’erne. Det har fået dieselpriserne til at eksplodere fra den ene dag til den anden, og det rammer os hårdt i transportbranchen. Ikke alle er polstrede til at stå imod så voldsomme prisstigninger, og det skaber stor utryghed og usikkerhed i hele branchen, fremhævede Christian Sørensen Madsen, der pegede på, at stigende stigende energipriser ifølge eksperter først smitter af på den økonomiske vækst 12-15 måneder efter, de er indtruffet.- Det betyder, at de prisstigninger, vi oplever i øjeblikket, først vil slå igennem i andet halvår af i år. I ITD har vi advaret regeringen om, at situationen kan føre til en bølge af konkurser i transportbranchen på kort sigt, hvis ikke der fra deres side laves støtteordninger, der kan kompensere for de høje energipriser, sagde ITD's afgående formand.Krigen i form af Ruslands invasion i Ukraine 24. februar i år, kom i kølvandet på et 2021, der viste sig som et år med stor uforudsigelighed for transportbranchen. Coronasmitte og nedlukninger i de større havne blev ledsaget af pres på globale forsyningskæder, flaskehalse, forsinkelser og høje priser, men de nyeste tal viser, at transportbranchen generelt klarer sig godt.

- Men vi må spørge os selv, hvor længe væksten varer ved, lød det fra Christian Sørensen Madsen.







Grøn omstilling og kapacitetsudnyttelse

Samtidig betyder udviklingen ifølge den afgående formand, at den grønne omstilling rykker hurtigere end forventet. Christian Sørensen Madsensendte derfor en klar opfordring om, at den grønne omstilling skal ske med respekt for erhvervets konkurrenceevne.





- I ITD deler vi politikernes målsætning om reduktion af CO2 og en fossilfri transportsektor i 2050. For os er det dog helt afgørende, at det sker med respekt for erhvervets konkurrenceevne og dansk økonomi. Vi har efterlyst en ordentlig drivmiddelinfrastruktur. Vi har advaret mod at være for hurtigt ude med nulemissionszoner. Og frem for alt efterlyser vi ordentlige støtteordninger, der giver økonomi i at investere i grønne lastbiler. Derfor må staten også komme på banen og finde på andet end flere afgifter og forbud for at få omstillet lastbilerne. Der skal være en grøn omstilling af transporten, men den skal være omkostningsneutral for de danske vognmænd, understregede formanden.





Mangel på både arbejdskraft og rastepladser

Christian Sørensen Madsen betonede også den store udfordring med mangel på arbejdskraft - især chauffører. Data fra Danmarks Statistik viser, at over halvdelen af de danske transportvirksomheder lige nu mangler arbejdskraft. Og senest har en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vist, at lastbilchauffører er blandt de allersværeste stillinger at få besat. En udfordring som transportbranchen, politikere og regeringer ifølge ITD bør løse i fællesskab.







- Det er i hele Europa, at der mangler chauffører, og vurderingen er, at der lige nu mangler 10.000 lastbilchauffører i Danmark. Hertil skal vi lægge, at mange chauffører er tæt på pensionsalderen. Situationens alvor kræver, at vi gør det ypperste for at være en attraktiv branche, der tilbyder medarbejderne et spændende, afvekslende arbejdsliv med stort ansvar og frihed. Og historisk har vi da også været gode til netop at tiltrække folk fra andre brancher eller dem på kanten af arbejdsmarkedet ved at tilbyde job under frie rammer og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, sagde formanden og fortsatte:







- I vejgodstransporten byder vi alle typer af arbejdskraft velkommen. Seniorer, personer med funktionsnedsættelse, udfordrede unge, veteraner, socialt udsatte, medarbejdere med indvandrerbaggrund osv. Vi har plads til alle. Vi har også en klar ambition om at ansætte flere kvinder, og ITD har også præsenteret en hel handlingsplan for flere kvinder i transportbranchen. Nu ser vi frem til, at transportministeren for alvor tager bolden op, og vi står 100 procent parat til at bidrage.







Christian Sørensen Madsen kom desuden med en appel om flere rastepladser, som har været en mærkesag for ITD i flere år og begynder at få politikernes bevågenhed.







- Det er dybt kritisabelt, at arbejdsmiljøet for de chauffører, der helt konkret holder Danmark forsynet, ikke får større politisk opmærksomhed. Manglen på pladser giver dagligt chaufførerne et helt urimeligt valg mellem en stor p-afgift eller overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne, påpegede Christian Sørensen Madsen.







Vejpakke og kontrol af arbejdstid

EU’s Vejpakke er ved at blive implementeret. Men hus ITD er oplevelsen, at det virker, som om reglerne ikke er tænkt til ende, og myndighederne ikke er klar - hverken i Danmark eller resten af EU.







- ITD gør en massiv indsats: I EU sidder vi som én af de eneste organisationer med, når Kommissionen og medlemslandene diskuterer de nye udstationeringsregler i en ekspertgruppe. Herhjemme arbejder vi tæt sammen med Folketingets partier om implementering af Vejpakken. Vi presser altså hårdt på alle steder for klare regler og en klar vejledning til vores medlemmer, men tingene er desværre langt fra på plads endnu, understregede Christian Sørensen Madsen og kom med en advarsel:







- Selv om vi i ITD generelt står bag vejpakken, så er der særligt ét element, som vi i den grad er imod, nemlig planerne om at indføre kontrol af arbejdstid for chaufførerne. Kontrol af arbejdstid er et af de områder, som man i Danmark traditionelt har håndteret mellem arbejdsmarkedets parter. Det er ikke noget, myndighederne har blandet sig i. I efteråret så det ud til, at vi fik lov til at køre videre med den praksis, men Transportministeriet har igen ændret holdning og er nu på vej med regler på området i næste måned. Jeg kan ikke advare nok imod det tiltag, som vil være til stor skade for branchen.







Christian Sørensen Madsen trådte ved Generalforsamlingen ud af ITD’s bestyrelse efter i alt 15 år som bestyrelsesmedlem.









