Webside åbner for viden om person- og varebiler

Torsdag 28. april 2022 kl: 12:07

Af: Redaktionen Med Færdselsstyrelsens nye bilsammenligner på websiden bilviden.dk får man adgang til en database med information om biler på det danske marked. På siden har man mulighed for at sammenligne biler, så man kan finde en energiøkonomisk bil, der passer til ens behov og ønsker. Man kan eksempelvis søge efter ens nuværende bil og sammenligne den med andre. De tilgængelige biler, er de biler, der er registreret på det danske marked fra 2012 og frem til i dag.

Mange sammenligningsparametre

Blandt de udvalgte sammenligningsparametre fremhæver Færdselsstyrelsen blandt andet CO2-udledning, drivmiddeludgift pr. km, og årlig drivmiddeludgift, som kan baseres på det antal kilometer, man forventer at køre.





Som noget nyt kan man i bilsammenligneren finde oplysninger om den fordeling mellem el- og fossildrift, som ligger til grund for beregningen af plug-in hybridbilernes officielle brændstofforbrug. Denne fordeling kaldes ”Utility Factor” - på dansk nytteværdifaktor - er særlig for hver enkelt plug-in hybridbil.





Utility Factor’en er afhængig af den elektriske rækkevidde og er et udtryk for den andel af plug-in hybridbilens samlede kørsel, som forventes at foregå på strøm. Dog afhænger kørslen på henholdsvis brændstof og el af flere faktorer ude i virkeligheden, da fordelingen blandt andet er afhængig af, hvordan bilen bliver kørt og vejrforhold.





På bilviden.dk kan man også finde flere informationer omkring drivmidler, herunder drivmiddelpriser og drivmidlernes CO2-udledninger samt den nye funktion med bilsammenligning. Hermed giver bilviden.dk et godt grundlag for at vælge et sikkert og bæredygtigt valg af bil.





I Færdselsstyrelsen tager forbehold for eventuelle fejl i datamaterialet. Sammenligningsfunktionen vil blive opdateret løbende i takt med, at Færdselsstyrelsen får nyere data.





