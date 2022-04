Skatteråd uden klimakompas

DEBAT - KØRSELSFRADRAG:

Torsdag 28. april 2022 kl: 13:00

Det er en helt nøgtern vurdering af omkostningsudviklingen for benzin og diesel, der ligger til grund for Skatterådets beslutning. Formand for Skatterådet, Jane Bolander siger:





"Benzinprisen for de danske forbrugere har ændret sig markant på kort tid, og det har vi besluttet at tage højde for. Der er tale om en væsentlig stigning i forventningen til prisudviklingen i 2022 på ca. 25 pct. i forhold til udgangspunktet, der blev anvendt, da Skatterådet fastsatte satserne for 2022 i november 2021.Skatterådet har derfor besluttet at hæve satserne for såvel befordringsfradraget som befordringsgodtgørelsen."





Kørselsfradraget skal fremme beskæftigelsen og mobiliteten på arbejdsmarkedet. Smøring så arbejdskraften søger hen, hvor der er brug for den. Skatterådet er ikke udstyret med et klimakompas og er heller ikke er sat i verden for at påvirke dansk transport- og klimapolitik.





I lyset af de udfordringer, vi står foran med vejtransport og klimamål havde det været klogere at foreslå en reduktion af priserne på pendlerkort i den kollektive trafik og/eller at målrette en eventuel forhøjelse af kørselsfradraget til yderkommuner og landkommuner, hvor mobiliteten og mulighederne med den kollektive trafik er begrænsede. Med andre ord: Et klart signal og incitament til danskerne om at omstille deres transport en bæredygtig udgave.





Med Skatterådets beslutning om øget kørselsfradrag får vi mere af det samme og forpasser en mulighed for, at trække danskernes mobilitet i en mere bæredygtig retning.





Ps. Kørselsfradraget kommer 1,2 millioner danske pendlere til gode, uanset hvilken transportform de benytter til og fra arbejde: bil, cykel, kollektiv trafik, samkørsel med mere.



Af: Lasse Repsholt, formand for Kollektiv Trafik Forum