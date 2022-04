Skatterådet hæver ekstraordinært satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse

STIGENDE PRISER PÅ BRÆNDSTOF:

Onsdag 27. april 2022 kl: 10:11

De nye satser

Kørselsfradrag: År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km 2022 – hidtidige sats 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km 2022 – ny sats fra 1. januar 2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km



Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger. De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 kilometer.





Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil: År For de første 20.000 km For kørsel udover 20.000 km 2022 – hidtidige sats 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km 2022 – ny sats gældende fra 1. maj 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.





Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 2 øre. Årsagen hertil er en stigning i det samlede forbrugerindeks til og med marts 2022. Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor udgøre 0,57 kroner pr. kilometer., gældende fra 1. maj 2022.









Interesserede kan læse mere om kørselsfradrag her: https://www.skat.dk/kørselsfradrag







Af: Redaktionen Skatterådet fastsætter hvert år i november satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på baggrund af et vurdering af, hvad det vi koste at holde bil det kommende år. Omkring 1,2 millioner borgere i Danmark benytter sig af muligheden for kørselsfradrag i forbindelse med deres transport mellem hjem og arbejdspladsen eller muligheden for at få godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.- Benzinprisen har ændret sig markant på kort tid, og det har vi besluttet at tage højde for. Der er tale om en væsentlig stigning i forventningen til prisudviklingen i 2022 på ca. 25 procent i forhold til udgangspunktet, der blev anvendt, da Skatterådet fastsatte satserne for 2022 i november 2021.Skatterådet har derfor besluttet at hæve satserne for såvel befordringsfradraget som befordringsgodtgørelsen, siger formand for Skatterådet, Jane Bolander.Skatterådet har i forbindelse med justeringen også taget højde for ændringen i forbrugerindekset i forhold til de øvrige udgifter, der indgår i fastsættelsen af satserne - eksempelvis udgifter til dæk og vedligeholdelse mv.De seneste dage har der været politiske ryster fremme om, at Skatterådet burde se på satserne og gerne regulere dem opad.Ændringen betyder, at borgerne kan foretage fradrag for befordring på op til 2,16 kroner pr. kilometer i forhold til, at de efter de nuværende satser kan foretage fradrag for befordring op til 1,98 kroner pr. kilometer. Det svarer til en stigning på 18 øre pr. kilometer. Skatterådet har besluttet, at satsen for befordringsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022. Stigningen er opgjort på baggrund af en forventet gennemsnitlig benzinpris på 15,77 kroner pr. liter i 2022, som er opgjort på samme måde, som når Skatterådet normalt fastsætter satsen - det vi sige på baggrund af en konjunkturvurdering fra Finansministeriet. Der er herudover taget højde for stigningen i forbrugerprisindekset til og med marts 2022.- Skatterådet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at den nye fastsatte sats for befordringsfradraget gælder for hele året 2022. Det sker, så borgerne ikke skal operere med flere forskellige satser i samme indkomstår med fare for eventuelle fejl, der kan opstå som følge af det, siger Jane Bolander.Ændringen betyder samtidig, at virksomhederne kan godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kroner pr. kilometer. i forhold til de nugældende satser, hvor den erhvervsmæssige befordring kan godtgøres med op til 3,51 kroner pr. kilometer. Det svarer til en stigning på 19 øre.Derimod vil ændringen af satserne for befordringsgodtgørelse ikke ske med tilbagevirkende kraft, men i stedet have virkning fra 1. maj 2022. Det skyldes, at en ændring af satserne for befordringsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft vurderes at være vanskelig at håndtere administrativt for landets virksomheder samt påføre virksomhederne en ekstra omkostning. En regulering af allerede udbetalte godtgørelser til medarbejderne vil skulle medføre en korrektion af lønkørsler, indberetninger, bogføring med videre.Stigningen i satserne for befordringsgodtgørelse er opgjort på baggrund af en forventet gennemsnitlig benzinpris på 16,01 kroner pr. liter i 2022. Der er derudover også her taget højde for stigningen i forbrugerprisindekset.Skatterådet har kun to gange tidligere ekstraordinært ændret satserne. Det var i 1990, hvor satsen blev sat ned, samt i 2000, hvor satsen blev sat op som en udløber af, at benzinprisen på dette tidspunkt var steget med 17,7 procent.