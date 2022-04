Herning-speditør åbner for import med skib, tog eller fly fra Fjernøsten

Mandag 25. april 2022 kl: 20:54

Om den nye importafdeling hos System Transport A/S:

Den nye importafdeling kan både håndtere full load-containere og stykgods fra Fjernøsten til Europa

Godset transporteres ti Europa med skib, tog eller fly - afhængig af kundernes ønsker og behov

System Transport A/S tilbyder sine kunder en fast kontaktperson og personlig opfølgning på transporten fra dør til dør samt hjælp med alle dokumenter og fortoldning af godset

Af: Redaktionen System Transport A/S har de senere år oplevet en markant vækst inden for transport, logistik og distribution med udgangspunkt i afdelingerne i Danmark og Polen.- Meget af det, vores kunder kender og værdætter fra vores nuværende service, er det samme, som vi nu kan tilbyde på langdistancetransporterne fra Fjernøsten til Europa, siger Tony Jacobsen, der er administrerende direktør i System Transport A/S.Ole Thomsen, der har 35 års erfaring med import fra Fjernøsten, er ansvarlig for opbygningen af den nye importafdeling hos System Transport A/S.Ole Thomsen har selv fået mulighed for at sammensætte det hold af erfarne medarbejdere, der skal drive den nye afdeling frem.Mandskabet i den nye afdeling følger ikke alene op på, om den lokale transportør er klar til at hente godset på tid og sted.- Vi kontrollerer også med producenten, at de er klar til at levere godset, og at godset faktisk bliver afhentet som aftalt, siger Ole Thomsen og fortsætter:- Vi følger også op på, om godset ankommer til godsterminalerne, som forventet og bliver sendt videre som forventet med skib, tog eller fly. Vi følger med i , om fragten til Europa foregår som planlagt, sørger for papirarbejde og fortoldning samt den videre distribution til de aftalte leveringssteder i Europa.Ole Thomsen fremhæver, at der bliver fulgt op på hvert eneste led i transporten, og at kunderne ved den mindste afvigelse bliver inddraget og informeret.- Hvis dele af en levering bliver forsinket hos producenten i Fjernøsten, har jeg tidligere set eksempler på, at hele leveringen bliver holdt tilbage hos producenten med ønsket om at levere den aftalte ordre samlet. Det kan dog have store konsekvenser hos kunderne i Europa, siger Ole Thomsen og fortsætter:- Med vores set up, hvor vi følger op hos både producent og transportør, er vi helt sikre på, at godset bliver leveret i overensstemmelse med forventningerne. I modsat fald bliver vores kunde orienteret med det samme, så de kan tage deres forholdsregler og indlede dialog med deres leverandør om, hvordan de så ønsker ordren leveret.Ole Thomsen peger på, at det kan spare kunderne for en masse bekymringer og frustrationer.Officelt åbner den nye afdeling 1. maj, men uofficielt har System Transport A/S haft den nye service på hylderne i et par måneder.