Leverandør af udstyr til varebiler ansætter endnu en salgskonsulent

Fredag 22. april 2022 kl: 11:11

Af: Redaktionen

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået tilknyttet Casper, da vores sælgere kontinuerligt får mere at se til. Hos VanKompagniet går vi aldrig på kompromis med serviceniveauet, derfor har vi tilknyttet Casper med rettidig omhu. Således kan vi optimere Caspers opstart og sikrer, at han får den bedst mulige oplæring i vores mange produkter og systemer samt i måden, som vi tilgår de forskellige opgaver, siger Michael Pettersson, der er direktør og partner i VanKompagniet A/S.





Casper Vind Aabech, der er 29 år, har stor erfaring inden for salg, men han er ny i branchen og derfor taknemmelig for sin strukturerede opstart hos VanKompagniet. Casper Vind Aabech, der er 29 år, har stor erfaring inden for salg, men han er ny i branchen og derfor taknemmelig for sin strukturerede opstart hos VanKompagniet.





- Det er en spændende branche og VanKompagniet har et stort sortiment, der giver kunderne uanede muligheder. Det stiller naturligvis store krav til vores salgskonsulenter, der jo skal guide kunderne. Derfor er det fantastisk, at jeg har kunne blive sat grundigt ind i alle produkterne, arbejdsgange osv. inden jeg skal stå på egne ben, siger Casper Vind Aabech.





Til dagligt bor Casper Vind Aabech i Hillerød, hvor han netop er flyttet til med sin forlovede.





VanKompagniet har ansat Casper Vind Aabech som supplement til deres andres salgskonsulenter på Sjælland.

