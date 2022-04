Ford kører endnu en elektrisk varebil ud på markedet

Torsdag 21. april 2022 kl: 10:17

Af: Redaktionen Ford fremlagde fornyligt en plan for et elektrisk modelprogram, som blandt andet omfatter fire elektriske varebiler. Inden udgangen af 2024 vil Ford lancere ni elektriske biler. Det elektriske modelprogram er en del af Ford's globale plan om at reducere CO2- udledningen med et konkret mål om, at Fords fabrikker, distribution og leverandører skal være CO2-neutrale i 2035.Den nye varebil, der endnu er i det dunkle, bliver kørt frem i lyset mandag 9. maj.