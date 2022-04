Arbejdsgruppe skal se på 11 kg-regel

Onsdag 20. april 2022 kl: 12:09

Af: Redaktionen Transportorganisationen ITD, der ser frem til at være med i arbejdsgruppen - med udgangspunkt i, at der skal skabes lige konkurrencevilkår mellem lastbiler og varebiler - opfordrer til, at arbejdsgruppen kigger mere grundigt på varebilsområdet, hvor reglerne efter organisationens mening "...halser håbløst bagefter".11 kg-regel betyder, at varebiler, der kører med godsenheder på under 11 kg, ikke er underlagt de samme krav til uddannelse til vognmænd og chauffører, som gælder for lastbiler.



- Vi mener, at 11 kg-reglen er med til at skævvride transportmarkedet og kan føre til en øget omlastning fra lastbiler til varebiler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, siger Jens Hvid Bang, der er politisk chefkonsulent i ITD.





ITD, der vil argumentere for at få reglen helt afskaffet, peger også på andre forhold.





- Myndighederne har klart meldt ud, at reglen ikke kan håndhæves, og derfor har vores opfordring til politikerne været, at 11 kg-reglen blev skrottet, så der kan sikres fair konkurrencevilkår mellem varebiler og lastbiler, siger Jens Hvid Bang.





ITD er glad for, at transportministeren nu vil arbejde videre med at finde løsninger. Men der bør også være mulighed for at se på andre regler i godkørselsloven samt de lange ventetider på godskørselstilladelser.







- Hvis 11 kg-reglen ikke bliver skrottet, så vil vi i fremtiden blot se, at mange af de problemer, som lastbiltransportbranchen har kæmpet med, vil flytte mere og mere over i varebilerne. Og så vil politikerne have forsømt chancen for at få løst problemerne ordentligt, siger Jens Hvid Bang og fortsætter:







- Derfor vil det være helt oplagt, at arbejdsgruppen kigger mere grundlæggende på reglerne for godskørsel med varebiler, og det vil også være oplagt, at vi får kigget på godskørselsloven. Der må jo være en grund til, at en del af varebilssegmentet kæmper så meget imod at blive underlagt godskørselsloven, og vi oplever da også helt uhyrligt lange sagsbehandlingstider for udstedelse af godskørselstilladelser. Det kan hverken varebiler eller lastbiler være tjent med.









at der skal gælde de samme regler om dansk løn for udenlandske varebiler, der kører cabotagekørsel i Danmark

at politiet har et langt større kontroltryk af udenlandske varebilers cabotagekørsel i Danmark

at varebiler bliver underlagt de samme kørselsafgifter som lastbiler fra 2025

- For ITD handler det om at få skabt lige konkurrencevilkår mellem lastbiler og varebiler, og det er udgangspunktet for vores deltagelse i arbejdsgruppen, siger Jens Hvid Bang.



