- Vi har konkurrencedygtige forhold herhjemme

REDERIORGANISATION:

Onsdag 20. april 2022 kl: 11:11

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen 64.413. Det er ifølge Søfartsstyrelsen det præcise antal ansatte i Det Blå Danmark i 2020.Ifølge Søfartsstyrelsens årlige rapport - "Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark" - som netop er udkommet, er der ansat 64.413 mennesker i Det Blå Danmark. Medregner man følgeerhvervene og de indirekte stillinger, som kan knyttes til Det Blå Danmark, vokser tallet til 102.521, hvilket er en stigning på godt 5.000 personer i forhold til 2019.- Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv, og de ansatte i Det Blå Danmark har længe været en af de grupper, som skaber stor værdi for Danmark. Med over 100.000 ansatte, når man tæller følgeerhverv med, er de maritime erhverv en stor og vigtig branche herhjemme, hvis omdømme og kvalifikationer er verdenskendte, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.Ser man på, hvor meget de ansatte i Det Blå Danmark og følgeerhvervene skaber i værdi for Danmark, ligger de højt på listen.Produktionen i Det Blå Danmark svarer til 8,7 procent af den samlede danske produktion og 4,3 procent af bruttoværditilvæksten (BVT) i den samlede økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher er det samlede bidrag på henholdsvis 10,1 og 5,6 procent.For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark ca. dobbelt så stor bruttoværditilvækst som en gennemsnitlige branche i dansk økonomi.- Vi har gennem mange år skabt en branche med høj produktivitet, som er gavnlig for samfundet. Vi er en international branche, som opererer over hele verden, men vi har konkurrencedygtige forhold herhjemme, og det betyder, at vi kan opretholde en stærk maritim sektor, som nu beskæftiger over 100.000, siger Jacob K. Clasen.Interesserede kan se rapporten fra Søfartsstyrelsen