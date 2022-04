Det maritime område beskæftiger flere mennesker

For hver beskæftiget i den maritime sektor skabes ca. dobbelt så meget indkomst ved produktion som i øvrige danske brancher

Sektoren beskæftigede i 2020 (opgjort i november 2019) lidt over 102.000 personer. Det svarer til 3,5 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark

Produktionen var på 407 milliarder kroner i 2020, hvilket udgør 10 procent af den samlede danske produktion

Værdiskabelsen i form af indkomst skabt ved produktion var i 2020 på 113 milliarder kroner eller 5,6 procent af den samlede økonomi

Sektoren er repræsenteret i hele Danmark



Af: Redaktionen Illustration: Søfartsstyrelsen - Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik (mørk farve = flere beskæftigede)Den danske maritime sektor - Det Blå Danmark - står ifølge rapporten for godt 25 procent af den samlede danske eksport af varer og tjenester. Trods et udfordrende år i 2020, hvor coronapandemien prægede dansk økonomi, har den maritime sektor fortsat bidraget markant til dansk økonomi gennem en samlet eksport i 2020 på 281 milliarder kroner, når det indirekte bidrag til eksporten medregnes.Heraf stod skibsfarten alene for 213 milliarder kroner i 2020.Rapporten viser, at trods coronapandemien er Det Blå Danmark fortsat en vigtig sektor for den danske økonomi samt en sektor, der står stærkt på det globale marked.Ovenstående tal inkluderer, som tidligere år, sektorens indirekte bidrag.Godt 20 procent af beskæftigelsen i Det Blå Danmark er koncentreret om de større byer København, Aarhus og Esbjerg, mens den resterende del af beskæftigelse er spredt ud over mange af landets kommuner - herunder er den maritime beskæftigelse særlig høj i eksempelvis Sønderborg, Viborg, Frederikshavn og Aalborg kommune.Interesserede kan se rapporten fra Søfartsstyrelsen